Dirigente do Atlético de Madrid confirma empréstimo de Vietto ao Sporting-POR

Foto: NurPhoto/Getty Images

A janela de transferências nem abriu oficialmente mas as negociações seguem movimentando os clubes enquanto a bola não volta a rolar. Nesta quinta-feira (28), Gil Marin - CEO do Atlético de Madrid - confirmou o empréstimo de Luciano Vietto ao Sporting de Portugal.

O duração do contrato é até o fim da atual temporada, mas o clube português pode optar pela opção de comprar, em valor estimado de 10 milhões de euros. Em entrevista ao canal de TV La Sexta, Marin confirmou o negócio: "Chegamos a um acordo com o Sporting por Vietto para um empréstimo com opção de compra". Mas a transferência somente será oficializada no retorno dos jogadores das férias.

Vietto ao lado de Carrasco | Foto: Juan Ignacio Lechuca/VAVEL

O atacante de 24 anos chegou ao time rojiblanco em 2015 vindo do Villarreal por 20 milhões, mas não conseguiu se firmar, marcando apenas um gol em 25 jogos, e passou a temporada passada emprestado ao Sevilla, onde disputou 31 partidas e fez 10 gols. Agora em outra liga, com novos ares, o argentino vai em busca de recuperar a boa forma demonstrada assim que chegou à Espanha, quando foi às redes 20 vezes e se destacou com o Submarino Amarelo.

Além da grande concorrência com Gameiro, Carrasco, Correa e Griezmann, Diego Costa poderá atuar a partir de janeiro, diminuindo ainda mais as chances de Vietto atuar. Com boa movimentação, velocidade e finalização precisa, Vietto chega para disputar vaga com Bruno Fernandes e Podence e atuar ao lado de Bas Dost no ataque verde e branco, dando mais opções ao técnico Jorge Jesus.