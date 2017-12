Top 10: melhores jogos do futebol espanhol em 2017

Arte: Pedro Henrique Quiste/VAVEL Brasil

O ano de 2017 guardou grandes momentos no futebol espanhol. Com isso, a VAVEL Brasil preparou uma lista com os dez melhores jogos do ano na Espanha, que teve completamente de tudo. Jogo com nove gols, diversas viradas e pequenos surpreendendo, tudo isso englobado em jogos da primeira divisão, segunda divisão e Copa do Rei. Confira abaixo.

10) Villarreal 2 x 3 Real Madrid - 24ª rodada da La Liga 2016/17

Morata marcou o da virada merengue | Foto: Angel Martínez/Getty Images

Começamos o top com um dos vários grandes jogos que tivemos no estádio De la Cerámica em 2017. Jogar na província de Castellón sempre foi muito difícil para qualquer time que fosse enfrentar o Villarreal, e para o Real Madrid não foi muito diferente.

Tudo de bom que aconteceu naquela partida foi na segunda etapa. O Submarino Amarelo voltou do intervalo voando baixo, abrindo 2 a 0 de vantagem com Trigueros e Bakambu. Os merengues estavam pressionados, até porque eram os líderes. Mas aí uma virada incrível aconteceu.

A entrada de Isco mudou o jogo, deixando o time mais ofensivo. Com isso, o Real Madrid conseguiu virar. O primeiro veio com Bale. Depois, em um pênalti bem duvidoso, Cristiano Ronaldo deixou tudo igual. Já na parte final, Álvaro Morata, que salvou os merengues várias vezes na última temporada, garantiu a virada em um belo jogo.

9) Girona 2 x 2 Atlético de Madrid - 1ª rodada da La Liga 2017/18

Quase o Girona teve a estreia dos sonhos | Foto: Pedro Salado/Getty Images

A estreia do Girona na primeira divisão do futebol espanhol não foi poderia ter sido melhor. Claro que o resultado poderia ter sido diferente, mas o jogo foi simplesmente fantástico. O uruguaio Christian Stuani marcou duas vezes em um intervalo de tempo de três minutos e deixou a equipe catalã na frente na primeira etapa, que terminou com uma grande vitória.

Tudo estava perfeito, maravilhoso, para uma torcida que via sua equipe derrotar, na sua estreia, um time que chegou na decisão da Uefa Champions League por duas vezes recentemente. E o que já era bom, ficou ainda melhor, quando Griezmann foi expulso na metade do segundo tempo, deixando os colchoneros com um a menos e um resultado bem adverso na casa do adversário.

Mas parece que a expulsão do francês deu um gás a mais ao Atléti, que conseguiu buscar o empate com gols de Angel Correa, que entrou no decorrer do jogo, e Jose Gimenez. Uma partida que teve de tudo.

8) Real Madrid 3 x 3 Las Palmas - 25ª rodada da La Liga 2016/17

Teve de tudo no Bernabéu | Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Uma rodada após a difícil vitória contra o Villarreal, os merengues tiveram mais um jogo incrível. Não parecia ser um jogo tão complicado, ainda mais pela irregularidade do Las Palmas, mas foi quase um verdadeiro desastre.

Os donos da casa até começaram bem, saindo na frente com Isco. Porém, dois minutos depois, o empate veio com Tana. O grande marco do jogo aconteceu logo no início do segundo tempo, quando Bale foi expulso e deixou os merengues com um a menos, enfrentando uma equipe que peca demais na defesa, mas que tem muita força na frente.

E, pelo visto, a expulsão abalou os merengues, tanto que a equipe de Gran Canaria abriu 3 a 1 no placar, com Jonathan Viera e Boateng, além de ter boas chances de matar de vez o jogo. Só que, mais uma vez, a equipe da capital foi buscar o empate no fim, com dois gols de Cristiano Ronaldo, sendo um de pênalti. A quantidade de chances em um jogo completamente aberto foi gigante. Grande partida.

7) Real Bétis 3 x 6 Valencia - 8ª rodada da La Liga 2017/18

Kondogbia foi uma das estrelas do grande jogo | Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Iniciamos aqui a sequência de jogos envolvendo o Real Bétis. A equipe de Quique Setién se mostrou um time que, igual ao Las Palmas do próprio Setién, tem um poder ofensivo muito alto, mas defensivamente peca demais. E é bom explicar esse jogo diante da surpresa da temporada, o Valencia, de maneira bem "calma", por assim dizer.

Os morcegos faziam um jogo perfeito até os 30 minutos do segundo tempo, quando estavam vencendo, em Sevilha, por 4 a 0, com gols de Kondogbia, Gonçalo Guedes, Rodrigo Moreno e Santi Mina. Porém, parece que a equipe de Marcelino García Toral dormiu de vez, pois o Bétis conseguiu marcar três gols em um incrível intervalo de seis minutos, com Campbell, Sanabria e Tello, colocando fogo em uma partida que já estava completamente decidida.

Aliás, se não fosse por Neto, o Bétis podia até ter empatado. Mas lembram quando falei das qualidades e defeitos do Bétis? Pois é, isso se mostrou mais uma vez, pois a equipe se lançou toda ao ataque e viu o Valencia matar o jogo de vez com gols de Zaza e Andreas Pereira no final do jogo. Um jogo completamente alucinante e que poderia ter ficado na história do futebol espanhol.

6) Cultural Leonesa 4 x 4 Real Valladolid - 4ª rodada da Liga 1|2|3 2017/18

Melhor jogo na segunda divisão em 2017 | Foto: Divulgação/La Liga

Chegamos agora com um jogo fantástico pela Liga 1|2|3, a segunda divisão do futebol espanhol. Cultural Leonesa, que enfrentou o Real Madrid na Copa do Rei da última temporada, encarou o Real Valladolid em um jogo de duas equipes com pretensões não tão altas, mas que fizeram, até agora, o grande duelo da temporada na segunda divisão.

Logo cedo, o Cultural abriu o placar com um gol contra de Guitián, mas Jaime Mata deixou tudo igual e o primeiro tempo terminou no 1 a 1. Porém, o segundo tempo foi incrível. Os donos da casa passaram a frente mais uma vez com Yeray González, mas viram os visitantes virarem para 4 a 2, com gols de Guitián, que marcou "certo" desta vez, Pablo Hervías e outro de Jaime Mata.

O jogo parecia "perdido" para os donos da casa, que viam uma boa vantagem aberta pelos visitantes. Porém, na parte final do jogo, Rodri e Josep Señé garantiram um empate heróico, em uma partida sensacional. O Valladolid deixou escapar um vitória quase certa.

5) Real Bétis 3 x 5 Cádiz - Volta da 4ª rodada da Copa do Rei 2017/18

Bétis deu vexame em casa | Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Lembram do Bétis? Pois é, eles estão aqui de novo, mais uma vez passando um certo "vexame" diante do seu torcedor. Copa do Rei, jogo de volta da quarta rodada. Na ida, o Bétis havia vencido o Cádiz por 2 a 1, fora de casa, resultado excelente, podendo perder por até um gol de diferença nos seus domínios. Mas calma, estamos falando do Bétis, então não foi assim.

O susto veio logo no início, quando o interminável David Barral abriu o placar com apenas três minutos para os visitantes. A resposta veio rápido, quando Boudebouz empatou. O Cádiz era bem melhor na partida, não tinha medo do Bétis, tanto que passou a frente de novo, dessa vez com Dani Romera. Porém, mais uma vez o empate veio, dessa vez com Tello. O problema? Aitor Garcia deixou os visitantes na frente dois minutos depois, classificando o Cádiz naquele momento.

O que já era difícil ficou ainda mais, quando Dani Romera, no final do primeiro tempo, marcou mais um e fez 4 a 2, para silêncio total do estádio Benito Villamarín. No segundo tempo, mais uma vez Tello marcou e colocoum fogo na partida, já que mais um gol classificaria o Bétis. Porém, Kecojević tratou de matar de vez e garantir uma classificação história ao Cádiz em uma partida sensacional.

4) Sevilla 2 x 1 Real Madrid - 18ª rodada da La Liga 2016/17

Jovetic fez o gol que encerrou e invencibilidade | Foto: Aitor Alcalde Colomer/Getty Images

Os duelos entre Sevilla e Real Madrid na temporada passada foram quase todos muito bons, mas, em especial, esse foi sensacional pelo jogo em si e o que o resultado proporcionou. Poderíamos estar falando do sensacional 3 a 3 pela Copa do Rei, mas não.

A partida pela 18ª rodada da Liga da temporada passada tinha sua importância. O Sevilla brigava entre as primeiras colocações e os merengues carregam uma invencibilidade incrível de 40 jogos, recorde do futebol espanhol. Era um ânimo a mais para os rojiblancos.

Enfim, o jogo foi bom do início ao fim, em um ambiente completamente hostil para os visitantes. O Real Madrid saiu na frente com Cristiano Ronaldo e todos esperavam que a invencibilidade continuaria depois daquilo. Porém, no final do jogo, Sergio Ramos, que marcou contra (para delírio da torcida), e Jovetic, aos 47' do segundo tempo, marcaram e a invencibilidade chegou ao fim.

3) Real Sociedad 2 x 3 Lleida Esportiu - Volta da 4ª rodada da Copa do Rei 2017/18

Lleida fez história | Foto: Divulgação/La Liga

Mais um duelo da quarta rodada da Copa do Rei desta temporada aparece na lista, agora mais em cima. Pela segunda vez, uma equipe da primeira divisão "pipocou" em casa após sair vencedor da primeira partida. Depois do Bétis, foi a vez da Real Sociedad passar vexame.

A equipe do país basco venceu a ida, na Catalunha, por 1 a 0. Falamos de um time que está nas oitavas de finais da Uefa Europa League e está acostumado a estar na parte de cima da primeira divisão espanhola. O adversário era, atenção, um time da terceira divisão, que nasceu em 2011. Vitória fora na ida e enfrentando um time da terceira seria algo tranquilo para a volta, certo? Não foi bem assim.

A Sociedad até começou com tudo, abrindo 2 a 0 no Anoeta com Diego Llorente e Juanmi no primeiro tempo, o que apenas ia confirmando uma classificação tranquila. Porém, o que ninguém, sim, ninguém, nem mesmo o torcedor mais otimista do Lleida, esperava era uma virada simplesmente histórica na segunda etapa.

Os catalães voltaram para o segundo tempo no famoso "matar ou morrer", já que era tudo ou nada. A postura era completamente do primeiro tempo e isso deu resultado com menos de 15 minutos da etapa final, quando Aitor Núñez e Manu Molina deixaram tudo igual. E no final do jogo, o inesperado aconteceu, quando Bojan Radulovic marcou aos 42' e garantiram uma classificação simplesmente histórica dessa equipe que vai completar sete anos em 2018.

2) Real Sociedad 4 x 4 Real Bétis - 7ª rodada da La Liga 2017/18

Um verdadeiro espetáculo naquele domingo no Anoeta | Foto: Divulgação/La Liga

Dobradinha da Sociedad e "hat-trick" do Bétis na segunda colocação - eu disse que o time de Quique Setién estaria bastante aqui. A sétima rodada guardou, sem sombra de dúvidas, o melhor jogo do futebol espanhol nesta temporada, sem sombra de dúvidas, entre dois times com um futebol bonito de se ver quando se trata de bola no pé.

E esse grande jogo começou logo cedo, quando Sanabria abriu o placar para o Bétis. Porém, sete minutos depois, o brasileiro Willian José deixou tudo igual. Já se percebia que a partida iria ficar nesse troca-troca de liderança no placar, e assim foi. Depois foi a vez da Sociedad passar na frente com Oyarzabal. Só que dois minutos depois, Feddal empatou e a primeira etapa se encerrou assim.

Segundo prometia ser melhor e foi. Logo cedo, Joaquin colocou os visitantes na frente mais uma vez. Cerca de dez minutos depois, o capitão Xabi Prieto deixou tudo igual de novo. Era uma partida completamente insana no país basco. E após um intervalo de tempo com muitas chances perdidas, Sergio León marcou e colocou, pela terceira vez, a equipe de Sevilha na frente. Mas a partida não ia acabar assim, né? Diego Llorente, dois minutos, marcou e garantiu o empate em um jogo espetacular, mais um envolvendo Bétis e Sociedad.

1) Real Madrid 2 x 3 Barcelona - 33ª rodada da La Liga 2016/17

Argentino decidiu... mais uma vez | Foto: Getty Images

Acho que não é surpresa para nenhuma pessoa a primeira colocação. Real Madrid e Barcelona já fizeram vários clássicos memoráveis e históricos, e com certeza este estará no meio, não só pelo excelente jogo em si, mas toda a emoção e personagens do confronto.

Era a reta final do Espanhol da última temporada. Os rivais brigavam cabeça a cabeça pelo título e um El Clásico no Bernabéu era o grande ponto daquela disputa. Desde o início, todos viam que aquilo não seria uma partida qualquer. Com menos de 30 minutos, Casemiro abriu o placar para os merengues. Porém, cinco minutos depois, Messi deixou tudo igual. Aquilo foi só o começo.

O segundo tempo foi, simplesmente, uma das coisas mais fantásticas em 2017 no futebol europeu. Keylor Navas e Marc-Andre Ter Stegen trocavam defesas absurdas, tanto que o placar não foi maior por conta deles. O Barça alcançou a virada com um belo chute de Rakitic. E o que era ruim para os merengues, ficou ainda pior, quando Sergio Ramos foi expulso direto quatro minutos após a virada.

Ali se iniciou uma sequência de tirar o fôlego no Santiago Bernabéu. Como já dito, os dois goleiros faziam milagres, com os dois times atacando muito. Era um jogo completamente aberto. E, por incrível que pareça, o Real Madrid, com um Bernabéu pulsando, conseguiu o empate com James Rodríguez aos 40'. O jogo acabou ali, certo? Não, senhor. Tinha mais, e como tinha.

Pode-se dizer que o último lance do clássico ficou na história da futebol. Após erro no ataque, o Real Madrid, com um a menos, estava completamente desorganizado e o Barcelona aproveitou isso para puxar um belo contra-ataque, que acabou num lindo gol de Lionel Messi. O argentino tirou a camisa e mostrou a camisa 10 na frente da torcida merengue. Gol e momento histórico em um clássico incrível. Sem dúvidas o melhor jogo do futebol espanhol em 2017.