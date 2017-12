Dirigente do Atlético deixa futuro de Griezmann em aberto: "Está fora do nosso controle"

Foto: Noelia Déniz/VAVEL.com

As especulações sobre a saída de Antoine Griezmann do Atlético de Madrid ganharam reforço nos principais veículos esportivos do futebol mundial. O jogador de 26 anos da seleção francesa já teve seu nome fortemente circulado nas imprensas locais de dois gigantes do futebol europeu: Barcelona e Manchester United. O atacante francês estendeu seu contrato até 2022, em meados de junho deste ano. Na ocasião, a diretoria resolveu renovar o contrato do jogador, visando colocar um ponto final nas especulações, que já eram fortes desde então.

Recentemente, a diretoria do clube rojiblanco resolveu se pronunciar sobre o caso e deu declarações que sustentam a incógnita sobre o futuro do jogador: "Não está em nossas mãos", disse.

O CEO do clube, Gil Marín, esteve falando na quinta-feira (29) sobre o futuro do atacante, com relatórios que sugeriam o avanço do Barcelona frente ao Manchester United para um acordo na próxima janela de verão.

"Não posso afirmar aqui e comentar com certeza sobre o que acontecerá, pois está fora do nosso controle, mas no verão passado fizemos todos os esforços para garantir que ele permanecesse no Atlético", declarou.

Apesar de certificar que o futuro do jogador não está nas mãos do clube e esclarecer que o Griezmann é quem decide seu futuro, o Atlético de Madrid selou um compromisso com a permanência do jogador, afirmando que medirá esforços para que consigam manter o atacante francês, e atue ao lado do centroavante Diego Costa, que chegará em janeiro para reforçar a equipe.

"Este verão, tentaremos fazer o mesmo novamente, pois nos levou muito esforço para conseguir que esses dois jogadores (Griezmann e Diego Costa) estejam juntos no mesmo clube", finalizou.