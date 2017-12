Empolgado, Vitolo é apresentado no Atlético de Madrid: "Quero ganhar títulos"

Foto: Divulgação/Atletico de Madrid

O Atlético de Madrid realizou nesse domingo (31) a apresentação oficial de Vitolo, juntamente com a de Diego Costa, os dois primeiros reforços do clube colchonero na janela de inverno. Vitolo, contratado no início da temporada, esteve emprestado ao Las Palmas por consequência da sanção imposta ao Atléti pela Fifa, que impediu que o clube inscrevesse jogadores durante o atual mercado de verão.

Vitolo jogará com a camisa número 23 e antes de ser apresentado oficialmente a torcida, concedeu entrevista a imprensa, onde afirmou estar orgulhoso em fazer parte do clube e em suas metas com a camisa rojiblanca: "Estou orgulhoso de fazer parte de uma grande equipe, uma das melhores da Europa. Nos últimos anos, o Atlético lutou e conquistou grandes resultados. Chego aqui para isso, venho com expectativas de jogar, ajudar, me divertir e acima de tudo, ganhar títulos."

O jogador também disse que já conversou com Diego Simeone e que sua motivação cresceu após conversar com o treinador argentino: "Eu falei com o treinador e ele me contou o que ele quer de mim, são coisas para as quais eu estou preparado, estou aqui em parte por causa de Simeone e eu me adapto muito bem ao que ele quer, estou motivado e entusiasmado com este novo desafio. Espero que eu possa mostrar confiança e determinação em campo, o que é o principal."

Vitolo teve um início de temporada irregular com o Las Palmas, clube de sua cidade natal. Sofrendo com o mau rendimento do time e principalmente com as lesões, o ex-jogador do Sevilla não mostrou seu melhor futebol nos primeiros meses da La Liga, tanto que seu último jogo com os Canários foi na derrota por 3 a 2 diante do Deportivo la Coruña, pela Copa do Rei, na qual ele sofreu uma "micro-fratura no bíceps femoral esquerdo", se recuperando da lesão já no Atlético de Madrid.

Cerca de 25.234 pessoas estavam nas arquibancadas do Wanda Metropolitano e aclamaram seu novo reforço, dando-lhe uma calorosa recepção. Ele respondeu com saudações e jogou bolas assinadas para os torcedores colchoneros.