Apresentado, Diego Costa agradece esforço do Atlético para repatriá-lo: "Esperei muito tempo"

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

A espera finalmente está chegando no seu fim. Há três meses treinando pelo Atlético de Madrid, Diego Costa foi finalmente apresentado para mais de 25 mil torcedores presente no Wanda Metropolitano, casa colchonera. O centroavante naturalizado espanhol se mostrou bastante emotivo e empolgado, agradecendo o clube todo esforço feito para sua contratação e garantindo estar pronto para jogar.

"Quero agradecer ao clube todo o esforço que fizeram para eu estar aqui. Agradeço de coração. Esperei muito tempo. Minha mente está configurada para jogar. Por mais que treine, não é como uma partida. Estou cansado de tanto treinar. Dá para notar que estou muito melhor. Eu me preparei bem. Estou ansioso por poder jogar e ajudar minha equipe", disse.

Diego aproveitou para agradecer os bons momentos que teve no Chelsea, onde foi artilheiro e campeão da Premier League. Além disso, ele revelou que não aprendeu a falar inglês: "Não aprendi inglês, uma pena. Estive muito bem, as pessoas, a torcida, os companheiros... Lá me ajudaram muito e fizeram minha vida mais fácil. O Chelsea é um grande clube, tenho um carinho especial por eles e só tenho boas recordações", afirmou.

Cerca de 25 mil pessoas prestigiaram a apresentação de Diego Costa | Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Por fim, o centroavante hispano-brasileiro, que ainda visa uma vaga entre os 23 de Julen Lopetegui, técnico da Seleção Espanhola, para a Copa do Mundo, garantiu o bom entendimento e elogiou seus companheiros de ataque, exaltando a concorrência que terá de passar.

"Eu me entendo bem com Fernando Torres, Griezmann, Gameiro, Correa. O pessoal da frente está mandando bem. Não vou ser Deus. É uma disputa e tanto. Eu estou apto para jogar, para me colocar com quem seja. Há muita concorrência. Eles são atacantes, têm muitos gols. A concorrência é boa", finalizou.

Vale lembrar que Diego Costa não estava apto para jogar por conta da punição que o Atlético estava passando, de não puder inscrever jogadores, mesmo que tendo a possibilidade de contratá-los. Além de Costa, Vitolo, que também foi apresentado neste domingo (31), também está apto para estrear com o uniforme colchonero em 2018, tendo passado pela mesma situação, só que, diferente de Diego, o meia ex-Sevilla estava jogando emprestado no Las Palmas.