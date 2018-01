Equipe médica do Barcelona libera Dembélé para voltar a jogar

Foto: Fotopress/Getty Images

Ousmane Dembélé está cada vez mais perto de retornar aos gramados. Nesta terça-feira (2) o departamento médico do Barcelona liberou o atleta, que já está à disposição do técnico Ernesto Valverde.

O jovem de apenas 20 anos chegou ao clube catalão em agosto de 2017 e menos de um mês depois se lesionou, em partida contra o Getafe, onde rompeu o tendão do bíceps femoral da coxa esquerda, que o afastou dos gramados desde então.

Mesmo com a necessidade de passar por um procedimento cirúrgico, o qual foi realizado na Finlândia, Dembélé começou rapidamente o seu processo de recuperação e em um mês trabalhando na Ciutat Deportiva - centro de treinamento do Barça - conseguiu estar apto para jogar.

Momento em que Dembélé sentiu a lesão | Foto: Denis Doyle/Getty Images

O atacante francês chegou a fazer duas partidas antes de se machucar e deu sua primeira assistência com a camisa blaugrana no jogo contra o Espanyol. Agora, recuperado da lesão, sua volta está nas mãos da equipe técnica e do treinador.

Nesta quinta-feira (4) o Barcelona volta a campo contra o Celta em Vigo pela Copa do Rei e no domingo (7) recebe o Levante pelo Campeonato Espanhol, em duas oportunidades para Dembélé ser escalado. Há grande expectativa pelo desempenho do craque que chegou com o peso de substituir Neymar, mas que tem um futuro promissor pela frente.