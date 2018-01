Diego Costa marca no seu retorno, Atlético goleia Lleida e encaminha classificação na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pelas oitavas de final da Copa do Rei disputada entre Lleida e Atletico de Madrid no estádio Camp d'Esports, em Lleida

Nesta quarta-feira (3) o Atlético de Madrid enfrentou o Lleida no Camp d'Esports, na Catalunha, pelas oitavas de final da Copa do Rei e abriu boa vantagem. Com gols de Godín e Fernando Torres, Diego Costa e Griezmann, a equipe rojiblanca saiu na frente na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

Com o resultado, o Atleti pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta que estará classificado. Já o Lleida terá a difícil missão de reverter o placar para continuar surpreendendo na copa.

O jogo de volta será já na próxima semana, na terça-feira (9), mas antes disso, enquanto o Lleida recebe o Badalona no sábado (6) pelo grupo 3 da Segunda Divisão B, a terceira divisão do futebol espanhol, enquanto o Atlético recebe o Getafe, também no sábado, pela 18º rodada do Campeonato Espanhol.

Domínio e efetividade do Atletico

Depois de um começo com um pouco mais de posse de bola do Lleida, o Atletico começou a dominar as ações ofensivas, mas sem levar muito perigo ao gol defendido por Oliveros. Com 20 minutos o domínio atleticano já era visível e só então Godin, aproveitando falta cobrada por Carrasco, quase abriu o placar, mas a finalização do zagueiro foi pra fora.

Aos 24’ Agudo puxou contra-ataque pelo meio, passou pela marcação e bateu de fora da área, mas o chute saiu fraco e foi nas mãos de Moya. Dois minutos depois novamente Agudo teve a chance após bom passe de Molina, mas o camisa 7 tentou encobrir Moya que saiu bem para fazer a defesa.

Mas o Atlético soube fazer prevalecer a superioridade técnica e aos poucos controlar o jogo, atacar sem correr riscos.

Momento do gol de Fernando Torres | Foto: Divulgação/La Liga

A dupla Carrasco-Godin voltaria a funcionar para abrir o placar aos 33 minutos. O meia cobrou falta pra área e o zagueiro apareceu livre para desviar e ainda contar com o escorregão do goleiro para fazer 1 a 0. Quatro minutos depois, Gameiro recebeu boa bola na direita e cruzou rasteiro para Fernando Torres entrar de carrinho e aumentar a vantagem.

Estreias e classificação encaminhada

No início da segunda etapa os donos da casa buscaram um pouco mais o ataque, logo aos 49' Agudo, sempre ele, apareceu livre na área para cabecear, mas Moya muito bem posicionado fez a defesa com tranquilidade. Depois Molina também arriscou de fora da área, mas mandou pra longe do gol.

Além do bom resultado, o jogo também marcou a estreia do meia Vitolo, comprado junto ao Sevilla mas que estava emprestado ao Las Palmas devido à punição da Fifa que impedia o Atletico de contratar jogadores até este mês.

Outro que também estreou, mas este um velho conhecido da torcida colchonera, foi Diego Costa. O atacante - que retornou ao clube após três anos e meio no Chelsea - entrou já no segundo tempo e com cinco minutos em campo marcou o dele, aproveitando cruzamento de Juanfran e batendo no canto. No lance o brasileiro naturalizado espanhol se machucou, ficou com as marcas da chuteira do adversário na cabela, mas não saiu do jogo. Como também era de se esperar, chegou a criar um princípio de confusão após receber chegada dura do adversário

Quando a partida já se encaminhava para o final, Griezmann foi derrubado por Trilles na entrada da área, o zagueiro levou o segundo amarelo e foi expulso. O próprio Griezmann cobrou a falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro, entrando no canto esquerdo e determinando a goleada.