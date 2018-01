Valencia pressiona, mas apenas empata com Las Palmas e vaga nas quartas fica em aberta

Nesta quarta-feira (3) o Las Palmas recebeu o Valencia no Estádio de Gran Canária pela primeira partida das oitavas de final da Copa do Rei e resistiu a um bombardeio. Apesar de sair na frente com o gol de Calleri e dominar a posse de bola em boa parte do jogo, o Valencia conseguiu criar muito mais, empatar com Rodrigo e não só não venceu por falhar muito nas finalizações.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (9), desta vez em Valencia, para definir quem fica com a vaga nas quartas de final da competição.

Apesar de ter mais a posse de bola durante o primeiro tempo, o Las Palmas não conseguia criar tantas chances de gol quanto o Valencia. Logo aos 9 minutos Garay marcou mas o juiz anulou, marcando falta de Kondogbia sobre Bigas.

O jogo seguiu sem muitas finalizações, apesar de bastante movimentado por ambos os lados. O canários buscando vencer a forte marcação valencianista enquanto os visitantes levavam mais perigo no contra-ataque. Até que aos 35 minutos, Herrera fez jogada pela esquerda e chutou cruzado, Calleri apareceu na pequena área pra disputar com o zagueiro e tocar para o fundo das redes, abrindo o placar.

Jogadores comemoram o gol de Calleri | Foto: Divulgação/Las Palmas

Depois do gol o Valencia tentou logo responder com Santi Mina, mas Chichizola fez grande defesa na finalização do meia. Logo depois foi a vez de Maksimovic desperdiçar chance em cruzamento de Andreas Pereira rematado pra fora. A primeira etapa deixou boas impressões do Las Palmas sob o comando do novo treinador Paco Jémez, mas o ritmo forte do Valencia mostrava que o jogo não estava decidido.

O panorama do segundo tempo não foi diferente, um jogo brigado no meio de campo com o Valencia chegando muito mais ao ataque. Mas os donos da casa sustentavam o placar com os muitos erros de finalização do adversário.

Foi um completo domínio do Valencia que no segundo tempo chegou a finalizar 8 vezes contra nenhuma do Las Palmas, até que a cinco minutos do fim Rodrigo apareceu livre na pequena área para completar o cruzamento de Lato e empatar a partida.

Um organizado Las Palmas não conseguiu resistir ao vigor físico e à pressão valencianista, mas segurou o empate e agora tudo fica a ser decidido na partida de volta, em Valencia.