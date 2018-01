Na estreia de Montella, Sevilla supera Cádiz e abre boa vantagem pela Copa do Rei

A estreia de Vincenzo Montella à frente do Sevilla foi bem tranquila. Nesta quarta-feira (3), a equipe rojiblanca visitou e venceu com certa facilidade o Cádiz pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Rei 2017/18 por 2 a 0, com gols de Nolito e Jesus Navas, ambos no primeiro tempo.

O Sevilla tem a vantagem de perder por até um gol de diferença em casa para ficar com a vaga. A partida de volta acontecerá já na próxima semana, mais exatamente na quinta-feira (11), às 16h30 (de Brasília), no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, em Sevilha.

De técnico novo, o Sevilla queria mostrar serviço, tentando esquecer a sequência ruim que passou no final do ano passado. E Nolito tratou de esquecer isso logo no início, quando o meia-atacante recebeu passe de Joaquin Correa na esquerda, levou para o meio e finalizou no contra-pé, sem chances para Rubén Yáñez: 1 a 0 Sevilla.

Os visitantes dominavam a partida, tanto que conseguiram ampliar a vantagem com cerca de metade do primeiro tempo jogado, quando Kjaer lançou Jesus Navas pela direita, que aproveitou a falha de Brian, invadiu a área e finalizou com pouco ângulo, por debaixo de Rubén Yáñez: 2 a 0 Sevilla. Jogo bem tranquilo para a estreia de Montella. No final do primeiro tempo, Nolito ainda acertou a trave, mas o primeiro tempo ficou nisso.

O segundo tempo foi mais morno que o primeiro, principalmente pelo fato do Sevilla estar segurando mais o resultado, além das mudanças que Montella fez praticamente de uma vez na segunda etapa.

O lance de mais perigo na etapa final, que seria importante para o Cádiz, veio nos últimos minutos, quando Sergio Rico cometeu pênalti em Salvi. Porém, o goleiro sevillista se esticou todo, conseguiu dar um leve desvio no pênalti cobrado pelo próprio Salvi e a bola foi na trave, garantindo um resultado bem tranquilo para os visitantes.