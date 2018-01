Especulado no Real Madrid, jovem atacante Rafa Mir acerta com Wolverhampton

Foro: Divulgação/Wolves

Uma surpreendente contratação movimentou o mercado de inverno do futebol europeu nessa quarta-feira (3). Aos 20 anos, o jovem atacante espanhol Rafa Mir, que defendia ao Valencia e que outrora especulado no Real Madrid, assinou um contrato de quatro anos e meio com o Wolverhampton Wanderers, líder da EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês. Mir jogará com a camisa número 9 no clube inglês e terá a concorrência do brasileiro Leo Bonatini, que tem 12 gols marcados na competição, pela posição.

"É uma equipe que tem tradição em jogar a Premier League. O time de futebol jogado aqui é muito bom para mim e acredito que logo irei me adaptar rapidamente ao estilo de jogo. Sem dúvidas, Nuno desempenhou um papel importante na minha decisão de vir aqui. O Wolverhampton apresenta um projeto grande e ambicioso, e sem dúvidas é um desafio emocionante para ser parte dele. É ótimo trabalhar com um treinador que já conhece e que foi um fator importante em juntar-me ao clube ", disse o atacante em sua primeira entrevista coletiva como jogador dos Wolves.

Nascido em Murcia, Mir iniciou sua carreira no futsal e só depois foi para nos gramados. Pelo Valencia, impressionou desde as categorias de base, mas nunca entrenava como deveria. O valor da transferência do jogador beira aos £1.5m, superior ao valor oferecido pelo Real Madrid pela contratação do jogador.

Mir voltará a ser treinador por Nuno, que trabalhou com o atleta durante a temporada 2014/15, quando teve uma ótima temporada com Los Ches, liderando a equipe que foi quarta colocada naquela temporada, vivendo grandes momentos como a vitória diante do Real Madrid no Estádio Mestalla. Após uma temporada ruim no Porto, o treinador português foi o encarregado de assumir o ambicioso projeto do Wolverhampton, que visa retornar a Premier League. Os Wolves lideram a competição com 61 pontos, 12 a mais que o vice líder, o Derby County. Mir será o primeiro espanhol a vestir a camisa do clube na atual temporada e será a 17ª nacionalidade acrescentado ao time principal do Wolverhampton.