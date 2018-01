Amrabat decide e Leganés larga na frente sobre Villarreal nas oitavas da Copa do Rei

Com um adversário utilizando time misto, o Leganés venceu o Villarreal, nesta quinta-feira (4), com gol único de Amrabat, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Rei. Jogo realizado no Estádio Municipal de Butarque, modesta casa da equipe da província de Madrid.

O Leganés volta a campo no próximo domingo (7), em casa, contra a Real Sociedad, às 9h00 no horário de Brasília. O Villarreal enfrenta no mesmo dia o La Corunã, também em casa, às 15h30.

O submarino amarelo, receoso com uma eventual perda de jogadores importantes, poupou algumas peças e utilizou uma equipe alternativa na partida de hoje. Ao contrário do Leganés, sem tantas pretensões, que usou força máxima para a partida.

Com um Villarreal dominando as ações de posse de bola durante a partida, a maior aposta da equipe mandante foi o contra-ataque, assim surgindo o único gol da partida — ainda na zona defensiva do Leganés, em ligação direta do defensor Bustinza, Amrabat contou com a falha do defensor adversário e, em belo lance oportunista, carregou a bola sozinho, finalizando com tranquilidade, marcando o primeiro e único gol da partida em mais uma falha do setor defensivo do Villarreal, desta vez protagonizada pelo goleiro Mariano Barbosa.

O técnico Javier Calleja fez algumas alterações ofensivas, visando buscar o empate ou a virada. Nada adiantou. O Leganés continuou manejando a partida em seu favor e manteve o placar, saindo vitorioso no jogo da ida. Fim de jogo: Leganés 1-0 Villarreal.