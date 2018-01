Zidane mostra satisfação após importante resultado na Copa do Rei

Foto: Cesar Manso/Getty Images

Nesta quinta-feira (4), o Real Madrid foi até Soria enfrentar o Numancia no estádio Los Pajaritos e conseguiu um ótimo resultado, que o deixou com a classificação as quartas de final da Copa do Rei bastante encaminhada. Com gols de Bale, Isco e Mayoral, o clube merengue abriu vantagem no confronto de ida das oitavas de final da competição e terá uma folgada vantagem para o duelo de volta, em Madrid.

Após a partida, Zinedine Zidane fez questão de elogiar o desempenho de sua equipe diante de uma equipe que mesmo inferior tecnicamente, se mostrou bastante aguerrida durante os 90 minutos de jogo:

"Estou muito satisfeito e feliz, pois conseguimos um bom resultado jogando fora de casa. Apesar de ser da segunda divisão, o Numancia mostrou qualidade, empenho e não é a toa que eles estão lutando na parte de cima em seu campeonato. Colocaram-nos numa posição difícil, mas conseguimos um bom resultado."

O treinador francês fez questão de elogiar o desempenho dos atletas que estiveram em campo, principalmente daqueles que não tiveram tantos minutos ao decorrer da temporada:



"Fiquei muito contente com os meus jogadores. Afinal, há muitos que estiveram em campo que não tiveram tantos muitos minutos na temporada e se mostraram muito bem durante o jogo. Foi um duelo difícil, pois Numancia nunca baixou os braços e no fim, conseguimos marcar três vezes, sem sermos vazados. Aos jogadores do time que não recebem muitos minutos, sempre os aconselho a serem pacientes e trabalhar para conquistar seus espaços."

Apesar dos elogios, Zidane fez uma crítica a queda de rendimento da equipe no segundo tempo, mas fez questão de valorizar o resultado final:

"Estou um pouco chateado por termos jogado mal em alguns minutos no segundo tempo. Mesmo com a expulsão, eles jogaram melhor com dez e isso me preocupou, mas isso faz parte do jogo. No final o que conta é o resultado."

O Real Madrid volta a campo no dia domingo (7) pela La Liga, onde viajará até a Galícia para enfrentar o Celta no Estádio Balaídos, em Vigo. O confronto de volta das oitavas da Copa do Rei será na próxima quarta feira (10) no Santiago Bernabeu.