Valverde valoriza empate contra Celta, mas ressalta: “Ainda tem tudo para ser decidido”

(Foto: Octavio Passos/Getty Images)

Pela partida de ida das oitavas de finais da Copa do Rei, o Barcelona viajou para enfrentar o Celta, em Vigo, e saiu com o empate por 1 a 1. Após a partida, o técnico Ernesto Valverde destacou a atuação da equipe mesmo com muitos jogadores poupados como Messi, Suárez e Iniesta. O treinador também elogiou bastante o jovem Arnaiz, que marcou o gol do Barça no jogo, além de também falar sobre o retorno de Dembélé, que jogou seus primeiros minutos depois de quatro meses lesionado.

Sobre a partida, Valverde destacou o forte ritmo imposto pelo Celta no início do jogo, mas exaltou a resposta da sua equipe que melhorou na segunda etapa e até teve chances de vencer o confronto fora de casa. “Foi uma partida com ritmo forte desde o início, com as duas equipes fazendo uma pressão alta e arriscando. Criamos perigo quando saímos para o ataque e ficamos perto do gol. Tivemos ocasiões para resolver a partida na segunda etapa, mas não tivemos acerto ao alvo”, disse o técnico.

O comandante avaliou o primeiro tempo com superioridade do Celta, que esteve mais perto de abrir o placar, mas sua equipe conseguiu encaixar no jogo e no final cedeu o empate. Valverde afirmou que saiu contente mesmo empatando a partida depois de fazer 1 a 0. “No primeiro tempo o Celta estava mais perto do gol, mas logo nós conseguimos estar melhores na partida e soubemos levar bem o jogo. Estamos contentes com o trabalho da equipe, mas ainda tem tudo para ser decidido”, analisou o treinador.

Perguntado sobre a partida de volta no Camp Nou, o técnico garantiu que será totalmente diferente do que foi no primeiro turno do Campeonato Espanhol, pois são competições distintas e o Celta vai à Barcelona atrás da vitória. Será uma partida complicada. “A partida de volta vai ser diferente do que foi na La Liga, pois é outra competição e sabemos o potencial desta equipe. Eles vão jogar com tudo e nós também, não há favoritos”, afirmou Valverde sem visar qualquer vantagem.

Sobre suas mudanças na segunda etapa, Valverde resumiu que muitos jogadores vêm sendo aproveitados com frequência, mas deixou claro que está feliz com todo o seu elenco e qualquer jogador do grupo está pronto para ajudar quando for preciso. “Tem tido trocas específicas nas últimas partidas, mas muitos dos jogadores que jogaram hoje vêm jogando algumas partidas e tendo boas atuações. Estou feliz com a minha equipe e com os meus jogadores, todos nos ajudam em qualquer momento”, garantiu o comandante.

Valverde também destacou dois jogadores na sua entrevista, primeiro o jovem atacante Arnaiz, que marcou o gol do Barça na partida, depois falou sobre o retorno de Dembélé que jogou seus primeiros minutos depois da lesão na coxa. “Arnaiz pode nos ajudar porque tem um bom comportamento e marca gols, sabe se portar muito bem na frente”, falou o técnico sobre o jovem. Já sobre Dembélé o técnico disse que “por ser o primeiro jogo depois de quatro meses, preferi que jogasse mais no ataque, para ir ganhando ritmo”, contou.

A próxima partida do Barcelona será no domingo (7), onde os catalães voltarão a jogar pelo Campeonato Espanhol. A partida de domingo será às 13h15, contra o Levante, no estádio Camp Nou. A partida será válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol, onde o Barcelona é o líder com 45 pontos, enquanto o Levante é apenas o 16º colocado e briga para se afastar da zona de rebaixamento.