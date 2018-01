Jornal garante: independência da Catalunha pode fazer Messi deixar o Barcelona

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Lionel Messi fora do Barcelona é algo inimaginável, mas uma questão bem delicada pode acabar acarretando nisso. Segundo informações do jornal espanhol El Mundo, o argentino colocou uma cláusula no seu novo contrato com o clube catalão, assinado em novembro, que prevê o rompimento do vínculo, caso haja uma independência da Catalunha.

A grande questão em relação a isso é o fato do camisa 10 não disputar uma liga europeia de "primeiro nível", que, segundo a notícia do El Mundo, são os campeonatos Espanhol, Inglês, Alemão e Francês. O novo contrato assinado permite que, caso isso venha a acontecer, Messi seja desligado do Barcelona sem a necessidade de pagar a gigante cláusula de €700 milhões (cerca de R$2,7 bilhões). A diretoria do clube confirmou a informação.

Desta forma, o baixinho até pode cumprir todo o seu vínculo com o Barcelona, contanto que a equipe, mesmo com uma hipotética independência da Catalunha, dê um jeito de jogar em alguma das grandes ligas do futebol europeu. A condição foi bem aceita pelo clube, que não vê como possível o desligamento da região com a Espanha, além de garantir que interpretou a atitude de Messi como um "gesto de compromisso".

O grande caso aqui é a Lei do Esporte da Espanha, que prevê a exclusão do Barcelona caso haja uma separação da Catalunha, ou seja, a possibilidade de uma permanência de Messi com essa ideia hipotética seria bem improvável, já que ver o clube entrar em um campeonato de outro país seria algo meio improvável.