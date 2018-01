Sem Messi, Barcelona sai na frente mas cede empate ao Celta de Vigo pela Copa do Rei

Sem Messi e Suárez, o Barcelona ficou no empate por 1 a 1 contra o Celta de Vigo, no estádio Balaídos, pela oitavas de final da Copa do Rei. A partida foi equilibrada e ambas equipes criaram chances, mas o empate deixou o placar mais justo. Os catalães saíram na frente com gol do jovem Arnaiz, mas cederam empate aos galegos que marcaram com Sisto.

O técnico Ernesto Valverde colocou um time misto diante do Celta. Iniesta, Messi e Suárez não foram relacionados para a partida, enquanto Alba, Rakitic e Ter Stegen ficaram como opções no banco de reservas. Um dos destaques da partida foi o retorno do atacante Ousmane Dembélé, que estava sem jogar desde 16 de setembro por lesão.

Barcelona e Celta voltam a se enfrentar pela Copa do Rei na próxima quinta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), no estádio Camp Nou. O vencedor avança para as quartas de final da competição, mas qualquer empate a partir de 2 a 2 garante a vaga ao time galego.

Barcelona sai na frente, mas cede empate

Em casa, o Celta de Vigo começou se impondo contra o Barcelona, que poupava os principais jogadores. A primeira chance surgiu aos oito minutos quando Aspas foi lançado, mas Semedo se recuperou e cortou. Um minuto depois, Maxi Gomez teve a finalização desviada e o time mandante perdeu outra oportunidade de abrir o placar.

Mas quem saiu na frente foi o Barcelona. A primeira oportunidade do Barça surgiu aos dez minutos em cabeçada de Andre Gomes por cima do travessão, levando perigo a meta do Celta. Cinco minutos depois, os catalães abriram o placar em contra-ataque. Andre Gomes fez boa jogada individual pela esquerda e cruzou rasteiro para o jovem Jose Arnaiz marcar o terceiro gol dele na Copa do Rei.

Foto: Getty Images

Entretanto, o Celta não se abalou com o gol do Barcelona e buscou o empate. Aos 20 minutos, Aspas deu trabalho mas a defesa catalã afastou o perigo. O empate saiu aos 31 minutos também em contra-ataque. Sisto iniciou a jogada, Maxi Gomez recebeu pela ponta e cruzou rasteiro para Aspas que desviou no travessão. No rebote, a bola sobrou para Sisto finalizar a jogada e empatar a partida.

Antes do intervalo, o Barcelona ainda teve algumas chances de desempatar a partida, sendo a melhor delas com Paulinho aos 41 minutos, mas a finalização foi para fora. As equipes foram para o vestiário com o empate por 1 a 1 no placar.

Dembélé retorna de lesão, mas jogo termina empatado

O Barcelona retornou melhor para a etapa final. Logo no começo, aos dez minutos, Arnaiz teve a chance de desempatar a partida, desviando o cruzamento de Digne com peixinho, mas mandou para fora. Quatro minutos depois, Denis Suárez recebeu passa de Semedo e, sozinho na pequena área, mandou para fora e perdeu a melhor chance da etapa final.

Aos 25 minutos, Ousmane Dembélé retornou aos gramados pela primeira vez desde setembro, quando sofreu grave lesão muscular na coxa esquerda. Na primeira participação, o atacante foi lançado e finalizou de direita, mas o goleiro Alvarez desviou para o canto.

Numa das poucas vezes que atacou durante a etapa final, o Celta perdeu grande oportunidade de desempatar a partida aos 36 minutos. Maxi Gomez finalizou de fora e a bola desviou na marcação, sobrando para Jozabed que mandou para fora. Já nos acréscimos, o Barça perdeu grande chance com Sergi Roberto e a partida terminou empatada.