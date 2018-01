Visando 2018 menos instável, Real Madrid visita Celta no Balaídos

Após as merecidas comemorações das festas de fim de ano, a Liga retoma sua rotina neste final de semana. Em Vigo, Celta e Real Madrid se enfrentam no domingo (7) pela 18ª rodada da competição, no Estádio Balaídos.

Vivendo uma temporada extremamente oscilante neste último semestre, o Celta busca afirmação no restante de sua jornada. Na Liga, a equipe ocupa apenas a 11ª colocação, a seis pontos do primeiro colocado na zona de classificação para a próxima Uefa Europa League.

Na Copa do Rei, a equipe celeste recebeu ninguém menos que o Barcelona na partida de ida das oitavas de finais nesta última quinta-feira. O placar terminou igualado, em 1 a 1. Para o duelo em Balaídos, o Celta poderá contar com Jonny, que saiu de campo antes do fim da partida do meio de semana. O lateral treinou com o restante da equipe e deve iniciar o duelo.

'Freguesia'? O Real Madrid venceu as últimas três partidas no Estádio Balaídos

'Avassalador' em 2017, o Real Madrid inicia este novo ano de uma maneira um pouco diferente da qual está acostumada: necessitando de uma boa vitória! Mesmo classificado para as oitavas de finais da Uefa Champions League​, o cenário madridista nacionalmente é um pouco distinto. Na verdade, a equipe de Zinedine Zidane encaminhou sua classificação a próxima fase da Copa ao golear o Numância, mas na Liga, o Real ficou a 14 pontos do rival e líder Barcelona, ao ser derrotado na rodada passado pelos catalães em pleno Santiago Bernabéu.

Lesionado, Karim Benzema segue se recuperando. Seu retorno deve acontecer em duas ou três semanas. Já Sergio Ramos, por conta de um lesão muscular, completa as baixas do setor defensivo, se unindo ao lateral Carvajal.

Unzué ressalta resultado 'justo' diante de um alternativo Barcelona em Balaídos

O Celta tinha tudo para encaixar um dos grandes resultados de sua temporada na última quinta-feira (4). Precisando começar o ano com o pé direito, a equipe recebeu um Barcelona sem Iniesta, Messi e Suárez, mas apenas empatou a partida e ficou em condições complicadas para buscar o resultado no Camp Nou.

"De uma forma geral do que foi essa partida, considero que o resultado foi justo, visto que cada equipe controlou um tempo de jogo. A maior parte de chances de gol aconteceu de transições de jogo, e não por jogadas criadas. Ambas equipes tiveram oportunidades de chegar ao segundo gol", ressaltou José Unzué, comandante do Celta.

Unzué ainda falou sobre as chances de classificação baseando-se no empate: "O empate sem gols classifica o Barcelona, mas por conhecer essas duas equipes, duvido que isso aconteça no Camp Nou. Aliás, por que não podemos sonhar com o mesmo 2 a 2 da partida de ida da Liga? Ele nos classificaria!", completou o comandante.

Provável titular com a lesão de Ramos, Vallejo festeja retorno

Diante de mais uma baixa importante para a sequência da temporada, o Real Madrid deve ter uma jovem figura a frente de sua zaga nas próximas semanas: se trata de Jesús Vallejo.

O jogador deve brigar com Nacho para iniciar as próximas partidas com a recente lesão de Sergio Ramos. Ambos foram titulares na última vitória madridista pela Copa, onde Vallejo projetou o resultado positivo: "Foi uma partida muito complicada onde encaramos um adversário com um ritmo intenso, igualamos este modo de jogar e conseguimos encontrar os gols. Soubemos sofrer quando necessário e no fim o resultado foi muito favorável visando nossa classificação", disse o zagueiro.

Vallejo disputou cinco partidas nesta temporada: com 100% de aproveitamento e apenas dois gols levados

"No Bernabéu não podemos fazer menos que fizemos aqui, devemos ir atrás da vitória, e dar nosso melhor como sempre para conseguir um resultado ainda melhor", ressaltou.

Antes mesmo da lesão de Ramos, o jogador falou sobre sua condição física e possibilidade de ajudar o Real: "Individualmente me encontro muito bem, contente por jogar depois de algum tempo, e com os companheiros que tenho ao meu redor tudo fica muito mais fácil, é maravilhoso compartilhar o vestiário com esses gigantes e poder festejar meu aniversário com eles", concluiu o zagueiro que completou 21 anos na última sexta-feira (5).