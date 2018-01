Com gol e expulsão de Diego Costa, Atletico de Madrid vence Getafe e mantém vice-liderança

INCIDENCIAS: Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Atletico de Madrid e Getafe no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. Público: 47.023 presentes

Neste sábado (6), o Atlético de Madrid recebeu o Getafe no estádio Wanda Metropolitano, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol e manteve a invencibilidade em seus domínios. Com Diego Costa marcando gol e sendo expulso, a equipe rojiblanca conseguiu bom resultado em jogo disputado e segue na segunda posição.

Com os três pontos conquistados, o Atleti chegou aos 39 na vice-liderança e torce por um tropeço do líder Barcelona. Na próxima rodada os colchoneros vão até o País Basco enfrentar o Eibar.

Já o Getafe, que está em oitavo com 23 pontos, pode perder algumas posições até o término da rodada. Na próxima sexta-feira (12), recebem o Málaga para tentar a reabilitação.

Mais confusão do que jogo

O jogo começou bem aberto com ambas as equipes chegando com perigo. Angel arriscou de longe logo aos quatro minutos e Oblak defendeu com tranquilidade, Diego Costa respondeu logo em seguida, acertando a rede pelo lado de fora em finalização da entrada da área. Aos 10’, Amath cruzou para Molina que tocou para o gol, mas novamente Oblak caiu bem pra defender, no contra-ataque, Griezmann teve boa chance em tabela com Diego, mas chutou mal de pé direito na saída do goleiro.

Primeiro tempo marcado por muita confusão | Foto: Divulgação/La Liga

E não poderia ser diferente, o gol logo saiu. Aos 18’, Gabi tocou para Griezmann que conduziu atraindo a marcação e abriu para Correa chegar livre batendo de primeira e abrir o placar. O Atleti conseguia a vantagem logo cedo. Os visitantes tentaram não se abalar com o gol e em nova chegada pela direita, após cruzamento, Amath recebeu dentro da área, ajeitou e bateu de canhota, mas Oblak defendeu sem dar rebote.

O jogo passou a ficar um pouco mais pegado, com algumas entradas mais fortes e cartões amarelos sendo distribuídos. Somente com 35 minutos o Getafe voltou a incomodar com chute de Angel da entrada da área que Oblak encaixou. O árbitro José Munuera teve muito trabalho durante a primeira etapa com os jogadores reclamando o tempo todo, discutindo e cobrando cartões para os adversários. Um jogo que começou corrido terminou pegado, com sete cartões mostrados.

Diego Costa decide e é expulso

A segunda etapa começou com o Atleti pressionando mais e buscando ampliar o placar, mas insistia nos cruzamentos que não terminavam em finalização. A primeira boa chance veio após vacilo do zagueiro que Diego Costa aproveitou para roubar a bola e bater de canhota, mas o chute foi por cima do gol. Com 22 minutos do segundo tempo Diego Costa se envolve em um lance inusitado.

O atacante recebeu cruzamento rasteiro de Vrsaljko, tocou no contrapé do goleiro e ampliou a vantagem, fazendo 2 a 0. Mas na hora da comemoração, foi junto à torcida, o que é passível de cartão amarelo, como ele já havia sido advertido anteriormente, recebeu o segundo e foi expulso. Um lance no mínimo curioso.

Diego Costa marca e vai comemorar com a torcida | Foto: Divulgação/La Liga

Mesmo com um jogador a mais o Getafe não conseguiu levar perigo ao gol do Atleti, sendo controlado pela forte marcação da equipe de Simeone. Jiménez ainda teve uma boa e rara oportunidade a três minutos do fim, mas não aproveitou bom passe da direita e mandou por cima do gol.

Gabi e Griezmann tentaram amplicar o placar cobrando falta de longe, mas ambas foram tranquilas nas mãos do goleiro Emiliano. Com a vantagem no placar, poucos times se defendem tão bem quanto o Atletico, que administrou o jogo até o fim.

Uma partida que começou aberta e bastante disputada, aos poucos foi sendo controlada pelos donos da casa que mais uma vez mostraram porquê tem a segunda melhor defesa da competição, com apenas oito gols sofridos. A estreia de Diego Costa nesta temporada da La Liga foi marcada pelo melhor estilo do camisa 18, com gol, confusões e expulsão.