Simeone admite dificuldade em triunfo contra o Getafe: "Eles jogam com muita intensidade"

El Cholo comemora a vitória contra o Getafe | Foto: Divulgação / La Liga

O treinador Diego Simeone comentou a vitória por 2 a 0 sobre o Getafe, neste sábado,(6) pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. " Esperavámos um rival duro. Eles jogam com muita intensidade, defensivamente são muito fortes, trabalham o coletivo muito bem. Acredito que levamos a partida de maneira muito eficaz", disse o treinador

Simeone fez uma análise sobre o jogo e ressaltou o espírito coletivo da equipe. " Acredito que no primeiro tempo, tivemos boas situações de gol e assim fomos coroados com o gol do Correa. O segundo tempo seguiu a mesma linha de partida, mas com a expulsão do Diego Costa consequetemente diminuímos ao decorrer da etapa final", afirmou ele

El Cholo também elogiou o trabalho que vem sendo realizado no Atleti. "São seis anos que sou apaixonado pelo serviço que tenho. O esforço de todos os jogadores que estiveram comigo esses anos é gratificante. O clube trabalhou muito para formar um modelo ideal para todos aqui do Atlético", comentou o argentino.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. o Atlético visita o Eibar fora de casa, no Municipal de Ipurua, sábado (13), às 15:30 (de Brasília).