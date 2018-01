Fim da novela: Barcelona acerta contratação de Philippe Coutinho por €160 milhões

Foto: Jan Kruger/Getty Images

Acabou toda a novela e o suspense: Philippe Coutinho é jogador do Barcelona. Após muito disse me disse e rumores sobre o acerto não, desde a janela de verão, o meio-campista brasileiro, agora ex-Liverpool, é o novo reforço da equipe catalã por cerca de €160 milhões, segundo a imprensa espanhola. Coutinho assinou um contrato de cinco anos com os culés.

Com essa altíssima quantia, o meia de 25 anos se torna a contratação mais cara da história do clube, ultrapassando Ousmane Dembélé, que custou €105 milhões aos cofres da equipe espanhola. Além disso, Coutinho se tornou a segunda maior venda da história do futebol, ficando atrás apenas de Neymar, negociado pelo próprio Barça ao PSG por incríveis €222 milhões, quantia que dificilmente será ultrapassada, mesmo com um mercado bem inflacionado.

Vale lembrar que essa relação entre Coutinho e Barcelona é antiga. Há cerca de duas temporadas, os rumores do meia no clube catalão começaram, mas nada avançou. Tudo ficou muito quente na última janela de verão, quando o Liverpool fez um jogo bem duro e não aceitou as propostas pelo meia. Porém, após tanta negociação, os clubes chegaram a um acordo.

O único "problema", tanto para o Barça, como para o jogador, é que Coutinho não poderá atuar na atual edição da Uefa Champions League, já que atuou pelo Liverpool, ou seja, ele só disputará o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei nos seus primeiros seis meses como jogador culé.

Coutinho em ação pelo Espanyol contra o Real Madrid | Foto: Jasper Juinen/Getty Images

Essa não será a primeira vez que o brasileiro atuará no futebol espanhol e também em Barcelona. Em 2012, o meia passou seis meses emprestado pela Internazionale ao Espanyol, rival regional do Barça, onde fez 16 partidas, marcando cinco gols e dando uma assistência.

O primeiro treinamento do novo jogador culé deverá acontecer na próxima segunda-feira (8), com a estreia prevista para o jogo da próxima quinta-feira (11), às 18h30 (de Brasília), quando o Barcelona recebe o Celta de Vigo pelo duelo de volta das oitavas de finais da Copa do Rei 2017/18.