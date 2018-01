Nova contratação culé, Philippe Coutinho já jogou em Barcelona... no Espanyol

Foto: Jasper Juinen/Getty Images

Nova contratação do Barcelona, o meia Philippe Coutinho vai atuar pelo seu quinto clube da carreira à partir deste ano, sendo o quarto europeu. Que ele já passou por Internazionale e Liverpool, além de ter começado sua trajetória no Vasco, todos já sabem. Mas existe um clube que poucos se lembram: o Espanyol.

Sim, o tão badalado Philippe Coutinho, que custou cerca de €160 milhões aos cofres culés e foi tão desejado por grandes clubes europeus, já atuou pelo rival do seu novo clube, o Espanyol, mais exatamente na segunda metade da temporada 2011/12.

Coutinho em ação contra o Real Madrid | Foto: Jasper Juinen/Getty Images

Com pouquíssimas chances na Internazionale, mas com um grande potencial, Coutinho foi emprestado por seis meses aos pericos, onde teve bastante destaque. Em 16 partidas, o meia marcou cinco gols, além de distribuir uma assistência, sendo um importante reforço na época.

Claro que muita coisa mudou desde aquele ano. Ele amadureceu, virou um jogador mais regular e evoluiu em tudo, mas agora ele retorna ao futebol espanhol com a missão de brilhar com o uniforme de um dos maiores clubes do planeta, ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez. Veremos a imagem acima mais uma vez, só que no uniforme grená.