Philippe Coutinho se torna contratação mais cara da história do Barcelona; confira o top 10

Foto: Andrew Powell/Liverpool FC

A Ida do meia Philippe Coutinho para o Barcelona confirmada neste sábado (6) se tornou a primeira maior transferência da história do clube catalão em valores absolutos. O valor de € 160 milhões pago aos catalães, sendo 120 "brutos", mais 40 em variáveis, superou as últimas contratações do Barcelona.

Outros nomes que se destacaram no Barça foram para o clube por valores bastante abaixo do custo de Coutinho. Brasileiros como Daniel Alves, Ronaldinho, Deco (€ 21 milhões em 2004) e Rivaldo (€ 23,5 milhões, em 1997), por exemplo, custaram bem menos, mesmo sendo grandes nomes e terem feitos grandes feitos na história com a camisa do Barcelona.

Mesmo tendo superado Neymar como a contratação mais cara do Barcelona, mundialmente Coutinho está na segunda colocação e perde justamente para o camisa 10 do PSG, que deixou o próprio clube catalão por incríveis € 222 milhões, quantia que dificilmente será alcançada.

Veja as maiores contratações na história do Barcelona

1) Philippe Coutinho (Liverpool, 2018) - €160 milhões.

2) Neymar (Santos, 2013) - €88,2 milhões.

3) Luis Suárez (Liverpool, 2014) - €81,72 milhões.

4) Ibrahimovic (Internazionale, 2009) - €69,5 milhões.

5) Paulinho (Guangzhou Evergrande, 2017) - €40 milhões.

David Villa (Valencia, 2010) - € 40 milhões.

Overmars (Arsenal, 2000) - €40 milhões.

6) Daniel Alves (Sevilla, 2008) - €35,5 milhões.

7) Fàbregas (Arsenal, 2011) - €34 milhões.

8) Ronaldinho Gaúcho (Paris Saint-Germain, 2003) - €27,5 milhões.

9) Alexis Sánchez (Udinese, 2011) - €26 milhões.

10) Dmytro Chygrynskiy (Shakhtar Donetsk, 2009) - €25 milhões.