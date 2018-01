Barcelona x Levante AO VIVO online pela La Liga 2017/18 (2-0)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Barcelona e Levante no estádio Camp Nou, em Barcelona. Público: 56380 presentes

74' SUBSTITUIÇÃO NO LEVANTE! Sai: Boateng Entra: Nano

72' QUASE O TERCEIRO! Lindo Lançamento de Mascherano para Suárez que gira e chuta, a bola bate na marcação e volta para o próprio Suárez que tenta mais uma vez e Oier espalma no reflexo para escanteio

70' CARTÃO AMARELO PARA BOATENG, por puxar Semedo

70' Boateng tenta o giro na área mas é desarmado, na sequência puxa Semedo pelo braço e é advertido pelo árbitro

68' Cruzamento de Semedo que a zaga afasta pra escanteio

67' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA! Sai: Dembélé Entra: Semedo

65' PERDEEEEEEUUUUUU! Shaq recebe de frente com Ter Stegen e toca colocado, mas o goleiro se posiciona muito bem e consegue fazer a defesa com a mão esquerda. Grande chance desperdiçada!

62' SUBSTITUIÇÃO NO LEVANTE! Sai: Lerma Entra Rober

61' Cruzamento de Luna que cruza toda a área do Barça e ninguém chega

58' Messi abre para Sergi Roberto que cruza mas ninguém chega para finalizar, Alba pega a sobra e cruza novamente mas Suárez faz falta em Postigo

57' Chute de fora da área de Dembélé que vai por cima do gol

53' Alba tabela com Messi e cai na área após carrinho do zagueiro, o árbitro nada marca e manda seguir

50' O Barcelona trabalha a bola no meio-campo com tranquilidade, buscando achar espaços

47' TEEER STEEEEGEN! Ivi López faz boa jogada, passa por Dembélé e chuta forte no ângulo, o goleiro alemão voa de mão trocada para espalmar pra escanteio!

Com o tento marcado hoje, Suárez chegou ao gol de número 400 na carreira, incluindo clube e seleção

Foto: Divulgação/La Liga

46' Começa o segundo tempo!

46' Final de primeiro tempo!

46' Paulinho recebe na área, passa pelo goleiro mas fica sem posição para chutar e toca para Dembélé, que é desarmado

45' Lançamento longo para Messi que ajeita mas demora a finalizar e já sem ângulo chuta rasteiro, Oier defende com o pé direito

43' Rakitic recebe passe de Messi e pega de primeira, a bola passa muito perto da trave direita de Oier

40' Messi cobra falta na entrada da área, a bola desvia na barreira e vai para escanteio

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! SUÁREZ! Sergi Roberto cruza da direita, Suárez domina e bate de voleio, a bola ainda desvia na zaga antes de entrar no canto do goleiro Oier. O Barça amplia a vantagem no placar!

34' Vermaelen e Botageng se chocam de cabeça, são atendidos no gramado e saem de maca, aparentemente retornarão para o jogo

31' Messi cobra falta com força no canto do goleiro, mas erra o alvo e joga direto pra fora

31' CARTÃO AMARELO PARA POSTIGO, por falta em Messi

31' Messi arranca pelo meio e é parado com falta por Postigo na entrada na área

30' Lerma disputa bola no alto com Paulinho, o brasileiro fica caído no gramado e os jogadores do Barça pedem cartão novamente para o meio campo do Levante

28' Outra chegada mais dura de Lerma em Messi, arriscou tomar o segundo amarelo e ser expulso

25' UUUUUHHHHH! Dembélé faz boa jogada e bate da entrada da área, Oier faz boa defesa, no rebote Suárez finaliza por cima do gol

24' Bola retomada no campo de ataque, Lerma toca para Ivi livre pela esquerda, mas o impedimento é marcado

21' O Barça controla o ritmo do jogo, mas quando tem a bola os visitantes avançam com perigo

19' Ivi López aproveita rebatida de Mascherano e bate forte, a bola desvia e sai para escanteio

16' Contra-ataque pela direita, Lerma recebe livre na entrada da área mas chuta muito mal direto pra fora

15' Suárez recebe na área, corta a marcação e bate forte, Oier faz a defesa e no rebote Dembélé chuta em cima da marcação

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! MESSI! Tabela entre o camisa 10 e Alba que devolve de cabeça para um sem-pulo que ainda bateu na trave antes de entrar. Bonito gol da fera!

10' Cruzamento de Luna, ninguém alcança para finalizar e Ter Stegen faz a defesa com tranquilidade

10' Messi tenta a enfiada de bola para Suárez no meio mas a zaga faz o corte

9' Messi cobrou pra área, a bola entraria direto, mas Oier tocou nela, o árbitro não viu e marcou apenas o tiro de meta

8' CARTÃO AMARELO PARA LERMA, por carrinho forte em Messi

7' Primeira chegada mais dura do jogo, carrinho forte de Lerma sobre Messi na ponta direita

5' Se fecha bem o Levante, mas com a zaga bem adiantada, não deixando o Barça chegar ao ataque

4' Cruzamento para Boateng e Mascherano corta para escanteio

2' Escanteio para o Levante que termina com Lerma finalizando quase sem ângulo pra longe do gol

1' Começa o jogo no Camp Nou!

13:11. Os jogadores se preparam no túnel de acesso para voltarem ao gramado

12:50. As equipes se aquecem no gramado

12:43. Mascherano, que pode estar de saída do clube, assume a vaga de Piqué, que poupado fica no banco de reservas

12:40. Dembélé será titular pela primeira vez desde a lesão em setembro, na última quinta-feira (4), entrou no segundo tempo do jogo contra o Celta pela Copa do Rei

12:28. O Levante também já está escalado: Oier; Shaq, Cabaco, Postigo, Luna; Lerma, Lukic, Doukouré; Jason, Ivi, Boateng

12:25. Barcelona definido: Ter Stegen; Sergi Roberto, Mascherano, Vermaelen, Jordi Alba; Rakitic, Paulinho, Iniesta, Dembélé; Messi, Suárez

REFORÇO NA ÁREA: No último sábado (6), o Barcelona acertou a contratação do meia Philippe Coutinho, ex-Liverpool, da Inglaterra. Existe a expectativa de que o brasileiro esteja presente no Camp Nou neste domingo.

Antes do duelo contra o Levante, cerca de 12 mil pessoas compareceram ao estádio para acompanhar o treino aberto do Barcelona.

Durante a semana, o Barcelona ficou no empate com o Celta de Vigo, em Balaídos, pela Copa do Rei. Messi, Suárez e entre outros titulares foram poupados da primeira partida das oitavas de final da competição. O Barça mantém a invencibilidade desde que foi derrotado para o Real Madrid nas finais da Supercopa da Espanha.

Após atropelar o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, o Barcelona se isolou na liderança do Campeonato Espanhol e já encaminhou o título ainda no primeiro turno. São 14 pontos de diferença para o grande rival, que atualmente está em 4º lugar na tabela.

Boa tarde, torcedor! Siga agora as emoções da partida entre Barcelona x Levante pelo Campeonato Espanhol 2017/18 em tempo real com a VAVEL Brasil. A bola rola às 13h15 (de Brasília), no Camp Nou. Fiquem ligados!