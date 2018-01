Gabriel Pires marca e Leganés supera Real Sociedad

Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, o Leganés enfrentou a Real Sociedad, no Estádio Municipal de Butarque, neste domingo (7). O Leganés venceu por 1 a 0 com gol solitário de Gabriel Pires.

Com a vitória, os pepineros encurtaram a distância e aproximaram-se da zona de classificação para a Liga Europa, ficando apenas três pontos atrás do Villarreal, 6º colocado, que ainda joga hoje. O Leganés assume a 8ª colocação no campeonato. A Real Sociedad perdeu a sua quinta partida em sete jogos, e vem em um descenso na competição, caindo para a 12ª colocação, podendo cair mais posições na tabela, dependendo dos resultados após o encerramento da rodada.

Durante a partida, total domínio da posse de bola da equipe basca. O Leganés ofereceu perigo para a meta de Rulli em dois lances: em uma finalização do lateral-direito Zaldúa, intervencionada pelo goleiro argentino, e uma no travessão, após escanteio cobrado e desvio de cabeça do lateral do Leganés. Contudo, Iván Cuéllar, goleiro da equipe mandante, foi acionado por mais vezes e trabalhou bastante contra a Real Sociedad.

A equipe de Eusebio Sacristán, comumente conhecida por prezar pela posse de bola e o controle das ações, obtinha a posse de bola, mas não convertia em gols. Este que é um dos principais problemas da equipe na temporada, aliado ao setor defensivo que sofre muitos gols em consequência das linhas avançadas.

A Real Sociedad tem bons nomes no sistema defensivo, entretanto, em detrimento da ofensividade, a equipe não consegue balancear ambas ações e acaba sofrendo com resultados negativos, como a derrota de hoje diante do Leganés - explicado a campanha ruim na competição nacional e a eliminação na Copa do Rei.

O gol da vitória surgiu nos pés de Javier Eraso, que em cobrança de falta, encontrou Gabriel Pires para desviar e marcar o único gol da partida.