Villarreal sofre gol nos minutos finais e empata com La Corunã em casa

Em jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, o Villarreal enfrentou o La Corunã, no Estádio de La Cerámica, neste domingo (7). O Villarreal empatou com o La Corunã por 1-1, com gols de Enes Ünal pela equipe da casa, e Florin Andone pelos visitantes.

Com o empate, o submarino amarelo perdeu a oportunidade de passar o Sevilla na tabela, que perdeu o Dérbi da Andaluzia neste sábado (6). O Villarreal é o atual 6º colocado do campeonato. O Deportivo La Corunã, flertando com o rebaixamento assim como nas outras temporadas, é o 17º colocado, último fora da zona de rebaixamento para a Liga Adelante.

O Villarreal volta a campo na próxima quarta-feira (10), em jogo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Rei, contra o Leganés, sobre seus domínios. Já o La Corunã, enfrenta o ótimo Valencia, no Riazor, neste sábado (13), em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O jogo começou bem estático, com pouca movimentação entre as equipes, apesar de total domínio do Villarreal nos primeiros minutos. Aos poucos, o jogo foi ficando mais dinâmico, com o La Corunã encaixando triangulações e trocando passes no campo de ataque, acionando o goleiro Asenjo em alguns lances - sendo uma delas ocasionada em um chute de Adrián Lopez, que após troca de passes na intermediária adversária, finalizou com perigo.

O Villarreal logo respondeu, mas com bola na rede — em uma aula de construção de jogada, iniciada no campo de defesa, Jaume Costa recebeu pela esquerda e tocou para Pablo Fornals. O meia espanhol não hesitou e deu belo passe por trás da marcação, Bacca infiltrou no bico da área, cruzou para Enes Ünal, que encheu o pé e marcou o primeiro gol da partida.

Na segunda etapa, a equipe visitante esboçou reação e começou a pressionar com mais veemência. O Villarreal buscava fazer a manutenção do placar. O gol de empate do La Corunã surgiu nos minutos finais e após linda jogada de Sidnei — o defensor carregou a bola do campo defensivo até a intermediária, deu belo cruzamento para Florin Andone, que não desperdiçou e cabeceou para as redes, marcando o gol de empate e definindo a partida.