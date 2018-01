Com um gol em cada tempo, Athletic vence Alavés

Foto: Reprodução/Twitter La Liga

Nesse domingo (7) foi dia de dérbi basco pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018 no estádio San Mamés. Num enfrentamento de amplo domínio do time da casa, a vitória ocorreu sem maiores sustos por 2 a 0 com tentos de Etxeita e Aduriz.

Com a vitória, os Leones chegaram aos 24 pontos e alcançaram o oitavo lugar, se aproximando da zona de classificação para competições europeias, enquanto os Albiazules pararam com 15 pontos e estão na 18ª colocação, ainda na zona de rebaixamento do campeonato.

Na próxima rodada, o Athletic visita o Espanyol, em Barcelona, no domingo (14), às 15h30, enquanto o Alavés recebe o Sevilla no mesmo dia, porém às 13h15.

Na primeira chance da partida, o placar foi aberto com Etxeita, que aproveitou cobrança de escanteio e bateu de pé direito, com isso a bola pegou efeito e morreu no fundo das redes dos visitantes logo aos oito minutos.

Com 18 minutos o time local teve mais uma chance e dessa vez foi com Raúl García que cabeceou perigoso na área e obrigou Pacheco a fazer boa defesa, com 36 minutos Aduriz recebeu na marca do pênalti e bateu em direção ao gol para Pacheco espalmar e assim o placar ficou mesmo em 1 a 0 Atlhetic.

No segundo tempo o jogo ficou mais físico e com menos oportunidades, até que aos 18 minutos Raúl García foi derrubado na área, a arbitragem assim marcou pênalti e na cobrança lá estava Aduriz que dobrou a vantagem sobre o adversário.

Ainda com chance o time da casa quase marcou aos 33 com boa combinação entre Aduriz e Iñaki Williams com o centroavante mandando a bola pra fora ao lado do gol, nos 15 minutos finais uma boa administração do time da casa e o placar ficou mesmo em 2 a 0.