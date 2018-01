Valverde celebra vitória contra Levante e vinda de Coutinho: “Pode nos ajudar muito”

(Foto: Soccrates Images/Getty Images)

Neste domingo (7), o Barcelona recebeu o Levante no Camp Nou e venceu pelo placar de 3 a 0, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com gols de Messi, Suárez e Paulinho, o Barcelona se mantém cada vez mais líder do campeonato e agora soma 48 pontos. Porém mesmo com a vitória, o assunto mais comentado na entrevista do técnico Ernesto Valverde foi sobre a contratação do brasileiro Philippe Coutinho, que foi anunciado ontem como novo reforço do Barça pelos próximos cinco anos.

Na sua entrevista coletiva, Valverde foi muito perguntado sobre o novo jogador culé, e elogiou bastante o brasileiro com suas características que serão muito aproveitadas pelo técnico e o novo clube.

“Esperamos que nos dê muito. É um jogador que faz gols, assistências, que joga bem infiltrado e pelos lados. Acho que pode nos ajudar muito. É um jogador importante a nível mundial. Estamos aqui para ajudá-lo e para que ele nos ajude, já que seu sucesso também será o nosso”, afirmou Valverde.

O comandante do Barça também ressaltou que Coutinho é um grande jogador e que o Barça já está tentando a sua contratação há bastante tempo. O técnico afirmou que pretende utilizar Coutinho de diferentes formas para aproveitar todo o seu potencial e futebol. Valverde ainda brincou que por enquanto só não pretende usar o meia como goleiro.

“É um jogador que pode fazer muitas coisas. Relaciona-se bem com o gol, dá assistências. No plano ofensivo pode nos ajudar muito e temos que aproveitar sua versatilidade. Queríamos ele há muito tempo e esperamos agora que nos ajude em muitas coisas. Vamos esperar para vê-lo treinar. Eu vi vídeos dele jogando pelo Liverpool, pela seleção, mas vamos esperar para vê-lo nos treinamentos. Por enquanto, só não o vejo como goleiro”, disse o técnico contente com a contratação.

Valverde também falou sobre a relação de Suárez com Coutinho, já que os jogadores eram companheiros no Liverpool e têm grande amizade fora dos gramados. Já que Coutinho também é amigo de Paulinho na seleção brasileira, o técnico do Barça espera que a relação dos jogadores seja fundamental para a rápida adaptação do brasileiro no clube catalão: “Esperamos que a sua adaptação seja rápida, os grandes jogadores têm essa qualidade de se adaptarem rápido a um novo clube”, disse o técnico.

A próxima partida do Barcelona será já na quinta-feira (11), às 18h30, onde entra em campo para enfrentar o Celta, pela partida de volta das oitavas de finais da Copa do Rei. A partida será no Camp Nou onde o Barcelona pode empatar em 0 a 0 para garantir a classificação à próxima fase. A partida de ida terminou em 1 a 1, em Vigo.