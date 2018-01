Clube confirma lesão na coxa e Philippe Coutinho desfalca Barcelona por 20 dias

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

A estreia de Philippe Coutinho pelo Barcelona terá de ser adiada. Na manhã desta segunda-feira (8), o clube catalão confirmou que o meia brasileiro será baixa pelas próximas três semanas por conta de uma lesão na coxa direita, detectada durante os exames médicos.

Com isso, a expectativa é que ele faça sua estreia pela sua nova equipe apenas em fevereiro, no clássico contra o seu ex-clube e rival do Barça, o Espanyol, fora de casa. Esse problema é o mesmo que afastou Coutinho dos últimos jogos com a camisa do Liverpool, ou seja, era uma lesão já "esperada".

A apresentação do meia de 25 anos acontecerá nesta segunda-feira, com o próprio vestindo o uniforme culé e assinando o contrato de cinco anos e meio pelo Barcelona.