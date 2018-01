Bartomeu 'agradece' Liverpool por Coutinho e afirma: "Contratamos um dos melhores do mundo"

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Aconteceu nesta segunda-feira (8) a apresentação de Philippe Coutinho como novo jogador do Barcelona. O presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, se mostrou muito feliz com a chegada do meia brasileiro, agradecendo a paciência e esforço do próprio em todo o processo de negociação, desde a janela de verão, além exaltar Coutinho, dizendo ser um dos melhores jogadores do mundo.

"Estamos muito entusiasmados com todos os culés do mundo para conhecer Coutinho. Tentamos contratá-lo desde o verão passado. Nossa equipe técnica, com Pep Segura e Robert Fernandez, tem dito há meses que ele era necessário. Não foi fácil, envolveu muito trabalho. O importante é que ele queria vir. Ele teve paciência e trabalhou arduamente para estar aqui".

"Chega ao nosso clube um dos melhores jogadores do mundo e estamos muito felizes. Haviam outros clubes que se interessavam por Coutinho, mas ele está aqui e se junta ao projeto de Ernesto Valverde", disse.

Bartomeu também fez questão de "agradecer" o Liverpool, agora ex-clube de Coutinho, dizendo que nada teria sido possível se não fosse a vontade de negociar dos ingleses: "Quero agradecer ao Liverpool, que é um dos melhores clubes da Europa. Finalmente nos sentamos e chegamos a um acordo. Sem a sua vontade de negociar, não teria sido possível".

Por fim, o dirigente culé destacou o apoio da família do meia brasileiro em toda a negociação: "Coutinho veio cercado por sua família, o que mostra que ele e sua família queriam que a assinatura fosse uma realidade. Queremos agradecer a sua determinação", finalizou.