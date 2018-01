Apresentado, Philippe Coutinho comemora final feliz no Barcelona: "Realizo um sonho"

Google Plus

Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Um dos momentos mais esperados da história recente do Barcelona aconteceu: Philippe Coutinho foi apresentado. Nesta segunda-feira (8), o meia brasileiro finalmente falou como novo jogador da equipe catalã, agradecendo o clube pela oportunidade e dizendo que está realizando um sonho. Além disso, ele também agradeceu o Liverpool pelos cinco anos com o uniforme dos Reds.

"Muito feliz, muito contente por estar aqui, realizo um sonho. Agradeço a Deus, meus pais, minha esposa, minha filha... queria agradecer os esforços do Barcelona, o presidente, os líderes. Eles tiveram muita paciência. Eu também quero agradecer o Liverpool pelos cinco anos que eu estive lá. Mike Gordon entendeu qual era meu sonho", disse.

"Meu sonho era vir aqui e ter uma oportunidade como essa. Não tive dúvidas. Tenho um contrato por cinco anos, muito tempo para encontrar meu lugar aqui. Espero me adaptar o mais rápido possível aos meus colegas", falou Coutinho sobre a adaptação.

Número de Coutinho ainda vai ser definido | Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Além disso, o brasileiro explicou por que escolheu o Barcelona: "É o Barça, é a melhor equipe do mundo, que tem os melhores jogadores, ótimos ídolos vieram aqui e ótimos ídolos ainda estão aqui. A resposta é muito fácil", garantiu.

Sobre a posição em campo, Coutinho tratou de minimizar isto, garantindo que está no clube para ajudar e deixou esse trabalho para Ernesto Valverde: "Quanto à posição no campo, o que importa para mim é fazer parte do grupo. O resto é para o treinador. Eu quero ajudar o time".

Companheiro de Neymar na seleção brasileira, o meia falou sobre a honra de jogar ao lado, agora, de Lionel Messi, e não vê a hora de isso acontecer: "Eu jogo com Neymar na seleção e ele é meu amigo desde que eu era pequeno. Vou descobrir Messi agora. É uma honra para mim compartilhar a equipe com ele. Eles são dois grandes jogadores. Vou procurar meu espaço", afirmou.

Coutinho na sua apresentação | Foto: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Por fim, Coutinho não escondeu o desejo de estrear logo pelo novo clube, afirmando que já conheceu todas as instalações do Barcelona, além de ter visto a vitória sobre o Levante neste domingo (7): "Vi a partida de ontem e esta manhã estive na Ciudad Deportiva. Vi onde treinamos, onde comemos... estou ansioso para que tudo comece logo".

Vale lembrar que a estreia de Coutinho, que poderia ser já nesse meio de semana pela Copa do Rei, só acontecerá em fevereiro, já que foi constatada uma lesão na coxa direita do brasileiro.