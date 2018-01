De olho na Copa do Mundo, colombiano Roger Martínez é anunciado no Villarreal

Foto: Divulgação/Villarreal CF

O Villarreal agiu rápido para achar uma reposição a Cedric Bakambu, que se transferiu para o futebol chinês e anunciou a contratação do atacante colombiano Roger Martínez, que estava no Jiangsu Suning. O atleta foi cedido até o final da temporada, mas terá sua cláusula de compra fixada na casa dos 15 milhões de euros, praticamente um terço do valor que o Submarino Amarelo vendeu o atacante congolês.

Com a Copa do Mundo na Rússia se aproximando, Roger Martínez, que soma sete aparições com a Seleção Colombiana, busca estar no radar de uma grande liga da Europa para poder ser notado pelo treinador José Pekerman, que não o convoca há mais de um ano, para poder fazer parte do elenco dos Cafeteros no torneio mais importante do futebol.

Roger começou sua carreira no Racing em 2013, mas, após um empréstimo para o Aldosivi, deslanchou com a camisa de La Academia em 2016, chamando a atenção do futebol chinês. Pelo Jiangsu Suning, o atacante mostrou um grande trabalho, marcando 17 gols em 30 partidas, mantendo uma média de 0,5 gol por jogo.

O Villarreal atualmente ocupa a sexta posição na La Liga, estando na zona de classificação para a próxima Uefa Europa League, a 4 pontos do Real Madrid, atual quarto colocado. Pela segunda competição europeia mais importante, o Submarino Amarelo terá uma difícil missão contra o Lyon pelos 32-avos de final, com os confrontos se iniciando no mês de fevereiro.

Martínez tem como suas principais características a mobilidade e a velocidade, podendo oferecer muita movimentação e jogadas em um alto ritmo ao treinador Javier Calleja, que pode optar pelo atleta jogando como um centro-avante ou como um segundo atacante, vindo de trás, buscando espaços para criar jogadas e finalizá-las. No Submarino Amarelo, Roger encontrará o seu compatriota e também atacante Carlos Bacca.