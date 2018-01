Vietto brilha, faz gol do meio de campo e Valencia avança na Copa do Rei ao golear Las Palmas

O Valencia venceu o Las Palmas por 4 a 0 nesta terça feira (9), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Rei. O argentino Luciano Vietto anotou três gols, sendo um dos meio de campo, pela equipe valenciana e Maksimovic completou o marcador do confronto. Na ida, as equipes haviam ficado no empate por 1 a 1. Com o resultado, o Valencia está classificado para as quartas de final.

Após a classificação, o Valencia volta suas forças para o Campeonato Espanhol 2017/2018. O clube enfrenta o Deportivo fora de casa, sábado (13), às 17h45 (de Brasília). Já o Las Palmas, encara o Girona também no sábado, às 10h (de Brasília), no estádio Montilivi.

O Valencia começou a partida no campo de ataque e criou boas oportunidades para abrir o placar. A insistência foi recompensada aos 30 minutos do primeiro tempo. Vietto recebeu a bola de Nacho Gil e fuzilou no angulo esquerdo de Lizoain, 1 a 0. O Las Palmas tentava empatar o jogo, mas era a equipe da casa que tinha as melhores chances para ampliar o marcador, em contra ataques rápidos com Vietto e Zaza. O primeiro tempo terminou com a vitória mínima do Valencia.

O segundo tempo se iniciou com uma grande pressão do Valencia. A equipe buscava o segundo gol e ele veio logo aos três minutos, com Vietto novamente. Após passe de Andreas Pereira, o argentino ampliou o placar. O Valencia não se contentou com o segundo gol e continuou atacando. E o terceiro gol veio cinco minutos depois. Maksimovic recebeu a bola na grande área e finalizou sem chances para Lizoain. A equipe valenciana detinha o controle da partida e administrava o placar construído.

Já aos 20 minutos, Vietto surpreendeu à todos torcedores presentes no Mestalla. Ele pegou a bola na intermediária e encobriu o goleiro do Las Palmas, em um verdadeiro gol de placa, 4 a 0. Com o resultado garantido, o Valencia gastou o restante do jogo com a posse de bola e esfrinado a partida. O Las Palmas não tinha forças para reagir. O jogo terminou com a goleada e classficação do Valencia para as quartas de final da Copa do Rei. Confira o golaço de Vietto que fechou a goleada.