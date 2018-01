Zidane evita individualizar críticas por má fase do Real Madrid: "A culpa é de todos"

Foto: Angel Martinez/Getty Images

A situação do Real Madrid no Campeonato Espanhol 2017/18 não é nada confortante. Questionado pela torcida merengue após sequência de resultados negativos, o técnico Zinédine Zidane destacou a má atuação do coletivo da equipe merengue após empatar com o Celta de Vigo, no Balaídos.

Ainda sobre o embate do último domingo (7), Zizou falou sobre a etapa final em Vigo, onde a equipe mandante tinha total domínio da partida: "Eu disse isso depois do jogo, no nosso caminho para a saída de bola, o que não é usual, recuamos muito... Às vezes, você pode recuar e estar bem organizado, mas o que aconteceu no outro dia foi pior. Agora é o trabalho que vai nos fazer sair, para melhorar cada um de nós. Isso fica mais visível quando as coisas pioram, quando tudo corre bem, vai bem para todos. É quando as coisas ficam feias que se é necessário algo mais de todos", disse.

A queda de rendimento de alguns jogadores contribui no mal desempenho da equipe na temporada. Destacado o assunto, o técnico francês se mostrou confiante com a recuperação dos jogadores 'afetados' pela má fase, tal como Benzema, que é ferrenhamente criticado pela torcida merengue.

"As pessoas pensam que há algum erro (na escalação) e eu tenho que tirá-los do time. Penso que, pelo contrário, se alguem não está rendendo na equipe, eu tenho que estar com ele. Não vou decidir quem tem a culpa, a culpa é de todos", declarou.

O Real Madrid terá o Numancia como adversário pelas oitavas de final da Copa do Rei. O jogo será realizado em Madrid, válido pelo jogo da volta da competição. Na ida, os blancos emplacaram sonoros 3 a 0 na equipe que disputa a Liga 1|2|3, com gols de Bale, Isco e Borja Mayoral. Zidane analisou o confronto, que será o primeiro no estádio Santiago Bernabéu em 2018.

"Teremos uma partida importante pela Copa do Rei e queremos terminar bem a competição", finalizou.