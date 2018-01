Simeone mantém cautela após nova goleada e classificação: “Vamos jogo a jogo”

Foto: Divulgação/La Liga

O treinador Diego Simeone compareceu à coletiva de imprensa após a vitória do Atletico de Madrid sobre o Lleida pelas oitavas de final da Copa do Rei, que classificou o time para a próxima fase da competição e mostrou cautela, mesmo após duas goleadas.

Questionado sobre a empolgação em vencer a Copa, Simeone manteve o discurso de sempre: “Vocês (jornalistas) nos conhecem, vamos jogo a jogo, sabemos as dificuldades que aparecem a partir de agora, porque estão os melhores times. Tranquilidade para ir passando de fase”, comentou.

Sobre a partida, El Cholo destacou que “fomos contundentes em ambos os jogos. Isso marca uma diferença importante na eliminatória. Fico com a capacidade do time de jogar assim mesmo com o resultado amplo do primeiro jogo”.

Diego Costa, que reestreou com a camisa colchonera justamente no primeiro jogo contra o Lleida, foi elogiado pelo comandante: “Não tenho dúvida de que ele foi o jogador mais importante que chegou ao Atlético nos últimos anos”.

Outro destaque da partida foi Vitolo, que estreou marcando gol e e recebeu elogios de Simeone: “Tem bom domínio, gira bem, faz passes entre as linhas, boa transição da ponta pro meio... terá que ter continuidade, aproveitar os minutos. Vai se integrar aos poucos”, disse.

Estreante da noite, Vitolo foi muito bem e marcou um gol | Foto: Divulgação/La Liga

Vitolo também falou à imprensa e expressou toda sua alegria pela partida e o gol marcado: “Foi muito emocionante, é um lindo estádio para se jogar. Estava muito tempo parado, fico feliz por jogar e poder fazer o gol. Não poderia pedir mais nada pra minha estreia”.

O atacante falou também sobre titularidade e sobre o novo estádio: “Quero jogar mas no Atletico há muita competência. Todos temos nossas oportunidades. Quando o treinador considerar oportuno, farei o melhor possível para convencê-lo de que posso estar entre os titulares. Gostei muito daqui e acredito que me divertirei muito no Wanda (Metropolitano)".

O próximo jogo do Atleti é no sábado (13) pelo Campeonato Espanhol, um defícil desafio contra o Eibar, fora de casa.