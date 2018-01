O que o torcedor do Atlético de Madrid pode esperar de Fernando Torres nessa temporada?

Google Plus

Foto: Getty Images

Após quase sete anos sem apresentar todo seu potencial, Fernando Torres parece estar trilhando novamente o caminho das grandes atuações ,criando expectativas entre os torcedores e os fãs do camisa nove do Atlético de Madrid. Pode-se dizer que a decisão do técnico Diego Simeone em manter o centroavante até o final da temporada, parece ter sido uma boa opção até mesmo para o clube.

Mesmo iniciando as partidas no banco de reserva, o camisa nove atualmente tem começado a tomar seu espaço entre os titulares. A chegada de Diego Costa não parece ser um problema para El Niño, pois os dois centroavantes mantém uma relação muito amigável fora do campo. Inclusive o brasileiro naturalizado espanhol, treinou boxe na academia criada por Torres na Espanha.

Atualmente o centroavante espanhol é artilheiro da equipe na Copa do Rei com três gols. E quando entra em campo, ajuda muito na criação das jogadas como um segundo atacante. Certamente podemos ver nitidamente uma evolução do espanhol em campo, deixando de ser somente um jogador de finalização, mas sim, um centroavante que procura também armar jogadas e ajudar á equipe acima de tudo.

O torcedor pode esperar de Torres esse ano, um jogador mais experiente mentalmente dentro de campo, procurando ajudar seus companheiros fazendo boas jogadas e compreendendo que já não possui mais a mesma velocidade e até mesmo o fôlego para correr o campo todo como fazia, quando ainda atuava pelo Liverpool em seus anos de brilho. Podemos até mesmo ver o camisa nove ajudar Diego Costa no ataque, formando uma dupla e deixando Griezmann mais livre para se tornar um jogador flutuante e se desgastando menos durante as partidas.

Outro fator que pesa muito, é que o camisa nove também pode ajudar o Atlético de Madrid levantar a sua terceira Europa League, pois em competições europeias o espanhol sempre brilhou, como no Chelsea em 2012 e 2013, sendo um dos principais nomes mesmo não estando em boa fase. Somente o tempo irá revelar o que El Niño pode contribuir nessa temporada, mas certamente torcedor e fãs do jogador estão bem otimista com seu desempenho dentro das quatros linhas.