Simeone exalta ataque do Atlético: "Feliz e orgulhoso por ter jogadores de destaque"

Foto: NurPhoto/Getty Images

É notório que após a contratação de Diego Costa, em apenas três partidas o ataque do elenco comandado por Diego Simeone, já parece estar incomodando os rivais e trilhando os caminhos das vitórias, coisa que estava incomodando o torcedores e foi um dos fatores que somou para queda do clube espanhol na fase de grupos da Uefa Champions League.

Com diversos nomes importantes no ataque, o treinador comentou sobre os atacantes que tem disponível e se mostra otimista esse ano, confiante de que pode levantar alguma taça esse ano tendo um elenco mais reforçado a sua disposição.

''Nós tentamos gerenciar isso o melhor possível, para garantir que continuemos ganhando. Estou feliz e orgulhoso de poder contar com jogadores de destaque como Gameiro, Costa, Correa, Griezmann e Torres, é uma grande qualidade'', concluiu.

Além elogiar os jogadores que possui em seu elenco, o treinador comentou sobre a contratação de Diego Costa, afirmando que o camisa 19 foi uma das maiores contratações dos últimos tempos do clube: ''Certamente Diego Costa é uma das mais maiores contratações que nós fizemos nesse últimos anos. Não tenho dúvidas sobre isso'', afirmou Simeone.

Apesar do camisa 19 estar suspenso devido aos dois cartões amarelos que recebeu contra o Getafe no Wanda Metropolitano no sábado passado (6), o treinador tem disponível Fernando Torres , que anda fazendo grandes atuações e Vitolo além de ter feito grande partida na Copa do Rei, marcou o terceiro gol da equipe.

A próxima partida do Atlético de Madrid, será contra o Eibar no país basco neste sábado (13) ás 15h30. Uma vitória será de grande importância, já que o clube está em segundo colocado, somente atrás do líder Barcelona.