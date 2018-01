Seleção feminina de futebol da Espanha é convocada para amistoso diante da Holanda

Foto: Divulgação/Marca

O ano de 2018 será de grande importância para a seleção feminina da Espanha. A equipe, que foi eliminada nas quartas de final da Eurocopa no ano passado, diante da Áustria, buscará se qualificar para a disputa da Copa do Mundo de 2019, realizada na França e para intensificar sua preparação, irá realizar amistoso no próximo dia 20 de janeiro diante da Holanda, atual campeã europeia, na Pinatar Arena, na cidade de San Pedro Pinatar.

A equipe comandada por Jorge Vilda não terá tantas modificações em relação as suas últimas convocações para os jogos diante de Israel, Servia e Áustria, válidos pelas Eliminatórias da UEFA para a Copa do Mundo. O time terá a ausência da lateral esquerda do Barcelona Leila Ouhabbi, que com uma lesão de ligamentos cruzados, perderá o restante da temporada 2017/18, em contra partida, a equipe terá o retorno da meio campista María Alharilla do Levante, que volta a Roja após um longo período sem ser lembrada e por conta de seu bom momento na Liga Iberdrola. Na lista de atletas convocadas, apenas três atuam fora da Liga Iberdrola, enquanto entre as jogadoras que atuam na Espanha, oito delas atuam no Barcelona, equipe com o maior número de jogadoras convocadas.

Aseleção espanhola também participará pela primeira vez em sua história da Cyprus Cup, entre os dias 26 de fevereiro a 7 de março, onde jogará na primeira fase diante das seguintes seleções: Áustria, Bélgica e República Tcheca, antes de retornar a disputa das Eliminatórias.

Confira abaixo a convocação oficial espanhola:

Goleiras: Lola Gallardo (Atlético de Madrid), Sandra Paños (Barcelona), Mariasun Quiñones (Real Sociedad),

Defensoras: Marta Torrejón (Barcelona), Eunate Arraiza (Athletic Club), Irene Paredes (PSG), Mapi León (Barcelona), Ivana Andrés (Valencia), Andrea Pereira (Atlético de Madrid)

Meio campistas: Gemma Gili (Barcelona), Marta Corredera (Atlético de Madrid), Virginia Torrecilla (Montpellier),Patri Guijarro (Barcelona), Amanda Sampedro (Atlético de Madrid), Vicky Losada (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), María Alharilla (Levante)

Atacantes: Olga García (Barcelona), Mari Paz Vilas (Valencia), Alexia Putellas (Barcelona) e Jenni Hermoso (PSG)