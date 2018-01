La Liga denuncia insultos contra Messi e Piqué no El Clásico

Foto: Getty Images

Apesar do grande espetáculo dentro das quatros linhas, uma pequena parte da torcida do Real Madrid causou problemas para o clube após proferir insultos aos jogadores do Barcelona durante o último El Clásico, no Santiago Bernabéu, pela La Liga. O clube catalão venceu o jogo por 3 a 0.

Desde 2016, o Campeonato Espanhol tem a observação de um comitê que previne e pune torcidas que promovem insultos raciais, xenofóbicos e até mesmo violentos durante ás partidas. Durante o clássico, aos 18 minutos da primeira etapa, alguns torcedores madrilenhos entoaram a seguinte frase: ''Messi, Messi subnormal ''. Vale ressaltar que o mesmo fato ocorreu em 2014 com o camisa 10 e que alguns torcedores foram punidos naquele episódio.

Após 20 minutos do primeiro insulto, o mesmo grupo de torcedores voltaram a proferir insultos, só que com o zagueiro do clube e da Seleção Espanhola Gerard Piqué, sobre sua posição com a independência da Catalunha: “Piqué cabrón, Espanha é a sua nação”.

O Comitê de Competições enviou um relatório para Comissão de antiviolência, com todos os dados ocorridos durante a partida. Agora o clube catalão espera o desenrolar do documento enviado, que pode gerar uma punição para os torcedores do Real Madrid e até mesmo para o clube, caso isso se repita novamente. O próprio clube já puniu alguns torcedores e pode ocorrer novamente uma identificação dessas pessoas e assim evitar esse constrangimento para os jogadores rivais insultados.