Vázquez marca dois, Real Madrid apenas empata com Numancia, mas avança na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pela volta das oitavas de final da Copa do Rei, disputada entre Real Madrid e Numancia no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Em jogo válido pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Rei, o Real Madrid enfrentou o Numancia no Santiago Bernabéu, e garantiu sua classificação após empatar por 2 a 2. Destaque para Lucas Vázquez e Guillermo, que assinalaram um doblete em favor de suas equipes.

A equipe merengue volta a campo no próximo sábado (13), contra o Villarreal, válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, no Santiago Bernabéu.

Real Madrid propondo e Numancia sofrendo as ações

Como esperado, no início da partida os blancos dominavam a partida, encaixando triangulações, ocupando espaços e centrando o jogo na faixa central para criar chances. Com um time alternativo e formado em grande parte por jovens jogadores, em campo a equipe se mostrou muito versátil.

Logo aos 10', Carvajal cruzou com perfeição na área e encontrou Lucas Vázquez, que avançou por trás da marcação e cabeceou para as redes, abrindo o marcador.

Lucas Vázquez, o grande destaque do Real Madrid na partida | Foto: Denis Doyle/Getty Images

A válvula de escape dos Rojillos era seu centroavante Higino. Com seu vigor físico, se projetava na área e deu leve dor de cabeça para a defesa madridista, ocasionando dois escanteios, que em nada resultaram.

Nos minutos finais da primeira etapa, o avançado e camisa 9 do Numancia, Higino, saiu lesionado do gramado e deu lugar ao atacante Guillermo. Logo após entrar em campo, a estrela do suplente predestinou. Aos 45', em contra-ataque da equipe visitante, Mateu avançou com um corredor livre pelo lado direito, cruzou rasteiro para Guillermo, que não desperdiçou e marcou o gol de empate.

Etapa final e panorama semelhante ao do primeiro tempo: Numancia sofre, mas empata

No segundo tempo, o Real Madrid voltou no mesmo ritmo: pressionando e obrigando a equipe visitante compactar seu sistema defensivo. O Numancia tinha certa deficiência técnica e não progredia na partida, apesar de ter arranjado o gol de empate. A equipe merengue continuou infernizando a vida do modesto adversário e conseguiu voltar a frente do marcador novamente.

Aos 59', em jogada iniciada por Kovacic, Asensío recebeu a bola pelo lado esquerdo e cruzou para Mayoral. O centroavante espanhol deu assistência de cabeça para Lucas Vázquez, que finalizou com forte chute, sem chances para o goleiro Munir. Segundo gol do meia-atacante de 26 anos na partida, doblete garantido e provável vitória assegurada.

Doblete de Guillermo garantiu empate do Numancia no Bernabéu | Foto: Denis Doyle/Getty Images

A equipe proveniente da pequena cidade de Sória marcou novamente o gol de empate com o predestinado Guillermo — aos 82', o atacante recebeu cruzamento do lateral-esquerdo Saul Garcia e cabeceou firme, empatando a partida.

Nos minutos finais da partida, o Numancia ainda contou com a expulsão de Dani Calvo, após receber o segundo amarelo. Agregado: Real Madrid 5-2 Numancia.