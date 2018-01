Valverde celebra chegada de Coutinho e exalta talento do brasileiro: "Faz a diferença"

Foto: Getty Images

É notório que o meia Philippe Coutinho tem tudo para fazer história na Espanha com a camisa do Barcelona. Desde que chegou a Catalunha, o brasileiro tem sido o nome mais comentado entre os jornais espanhóis e pelos torcedores do clube.

Além de elogios por parte dos torcedores e até mesmo de alguns jogadores, o atual treinador do Barcelona, Ernesto Valverde, também comentou sobre o novo astro da equipe. Em coletiva antes da partida contra o Celta de Vigo nesta quinta-feira (11), o treinador falou sobre a contratação e também da polivalência do meia-atacante.

''Certamente Coutinho é um jogador que faz a diferença dentro de campo. Ele sabe finalizar, pode jogar tanto por dentro quanto por fora e também se assemelha muito bem ao nosso estilo, contribuindo para que sejamos os melhores. É também um jogador polivalente, ajudando bastante na criação das jogadas. Espero que ele nos dê muita alegria'', concluiu. Vale ressaltar que o brasileiro disse estar muito contente por ter realizado um sonho antigo.

+Apresentado, Philippe Coutinho comemora final feliz no Barcelona: "Realizo um sonho"

Devido uma lesão na coxa, o brasileiro, que iria fazer sua estreia na Copa do Rei, somente entrará em campo no início de fevereiro. Porém, o meia já começou a adaptação na Espanha e tem uma antiga amizade com centroavante Luís Suárez, com quem jogou junto no Liverpool e certamente dará dicas ao brasileiro.