Ainda sem Arana, Sevilla vence Cádiz com tranquilidade e avança às quartas da Copa do Rei

O Sevilla garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira (11) ao derrotar o Cádiz por 2 a 1, em casa. No confronto de ida, no estádio Ramon de Carranza em Cádiz na última semana, vitória por 2 a 0 com gols de Nolito e Jesús Navas, que davam a vantagem ao Sevilla para o jogo de volta no duelo entre equipes da Andaluzia. Sem Paulo Henrique Ganso, que sequer ficou no banco de reservas, os anfitriões domiram a partida e confirmaram a classificação as quartas de final.

Sem os brasileiros, visto que Guilherme Arana, recém contratado pelo clube também não foi relacionado, o Sevilla foi para cima no início e abriu o placar aos 31 minutos com Ben Yedder, que aproveitou rebote do goleiro para marcar. Os donos da casa, usando uma formação mista, mostravam-se apáticos na terceira partida do italiano Montella sob o comando da equipe, mostrando que ainda falta muito para que voltem a jogar seu melhor futebol, mas ainda assim, obrigavam o goleiro Ruben Yañez a realizar boas defesas.

O segundo gol saiu aos nove minutos da etapa final, com Joaquin Correa, que escorou escanteio da direita. Com o 4 a 0 no agregado, o time relaxou e ainda levaria o gol de honra com Alvaro García marcou o gol de honra do Cádiz, aos 40. Já era tarde demais para o atual vice-líder da La Liga 123 esboçar alguma reação faltando poucos minutos para o final da partida.

Sevilla se juntou a Atlético de Madrid, Espanyol, Valencia, Real Madrid, Leganés e Alavés como os já classificados às quartas da Copa do Rei. O sorteio dos confrontos da próxima fase da competição acontecerá nesta sexta (12). A equipe de Ganso e Arana terá seu próximo compromisso pela La Liga diante do Alavés no domingo (14), enquanto o Cádiz joga pela segunda divisão na mesma data diante do Córdoba.