Valverde valoriza grande atuação do Barcelona: “Tudo pareceu mais fácil”

Ernesto Valverde, treinador do Barcelona, falou após a partida diante do Celta que levou os catalães às quartas de final da Copa do Rei e, como não poderia ser diferente, se mostrou muito contente com a atuação. Quando perguntado sobre a possibilidade de enfrentar o Real Madrid nas quartas, foi sincero: "Não quero enfrentá-los".

“Estivemos muito bem desde o início, era um jogo muito difícil e jogamos muito bem. Sabíamos que o adversário tinha recursos para fazer um bom jogo. Tudo pareceu mais fácil”, declarou Valverde reconhecendo o excelente primeiro tempo de sua equipe, que abriu 4 a 0 no placar com apenas 31 minutos de jogo.

O treinador também falou sobre os 28 jogos de invencibilidades que alcançou à frente do Barça, mesmo número de Pep Guardiola: “São números importantes, mas nunca se olha para trás, tem que olhar pra frente. Temos duas partidas fora de casa pela La Liga e as quartas de final da Copa. Não podemos parar”, ressaltou.

Perguntado sobre Yerry Mina, recém-contrado pelo clube catalão, Valverde o elogiou, mas também foi cauteloso: “Fazia tempo que o clube o seguia. É jovem, não tem medo. Veremos como se adapta ao futebol europeu, isso leva tempo”.

Outro que também falou foi Jordi Alba, que teve grande atuação ao lado de Lionel Messi, grande destaque da partida: “Era um partido importante. Tivemos um 1 a 1 e o resultado era perigoso. Entramos bem e rapidamente fizemos dois gols. Foi um grande primeiro tempo, mas os primeiros minutos foram ótimos”, destacou.

Sobre o camisa 10 e sua conexão com o craque, Alba não poupou elogios: “Na verdade é um luxo ter o Messi no time. Pra mim é fenomenal. Vê o jogo de forma incrível, sempre nos procuramos em campo e podemos fazer gols. É o melhor da história e atualmente é o melhor do mundo com muita diferença pros demais”.

O time blaugrana volta a campo no próximo domingo (14) contra a Real Sociedad estádio Anoeta, em San Sebastian, no País Basco.