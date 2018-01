Embates regionais e Atléti x Sevilla: duelos das quartas da Copa do Rei são definidos

Google Plus

Foto: Ernesto Aradilla/VAVEL

Foi realizado na manhã desta sexta-feira (12) o sorteio que definiu os confrontos da fase de quartas de finais da Copa do Rei, na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Pela vasta quantidade de clubes grandes, esperava-se, no mínimo, dois confrontos "grandes", por assim dizer, mas não foi isso que aconteceu.

Real Madrid e Barcelona terão duelos "regionais" nas quartas. Enquanto os merengues vão encarar o Leganés, que vem fazendo boa temporada, os culés, que seguem voando baixo, irão enfrentar o Espanyol. Ambos os gigantes decidem seus jogos nos seus domínios.

O duelo mais esperado dessa fase será, sem sombra de dúvidas, o embate entre os dois maiores "coadjuvantes" do futebol espanhol nos últimos anos: Atlético de Madrid e Sevilla. Reforçando, os colchoneros terão pela frente uma equipe rojiblanca que ainda busca a regularidade e vai brigar com todas as suas forças pela vaga, e sempre é um adversário bem complicado para se enfrentar.

Por fim, o Valencia pode ter pego o adversário mais "fraco" de todas que restaram na competição. O Deportivo Alavés será o adversário dos morcegos, e vale lembrar que a equipe é a atual vice-campeã da competiçã, mas ocupa a 18ª colocação no Campeonato Espanhol e estaria rebaixada, caso o torneio terminasse hoje.

Os jogos de ida acontecerão nos dias 16 e 17 de janeiro, enquanto os de volta serão realizados na semana seguinte, nos dias 23 e 24.

Confira os duelos das quartas da Copa do Rei (times da direita decidem em casa)

Leganés x Real Madrid

Espanyol x Barcelona

Atlético de Madrid x Sevilla

Valencia x Alavés