Arana agradece oportunidade dada pelo Sevilla e exalta Roberto Carlos: "Minha referência"

O lateral- esquerdo Guilherme Arana foi oficialmente apresentado pelo Sevilla, nesta sexta-feira (12). Ele vestirá a camisa 8 no clube espanhol. O acordo pelo ex- lateral corintiano girou em torno de 12 milhões de euros.

Ao lado do presidente José Castro e do diretor de futebol Óscar Arias, Arana enalteceu o ex- lateral do Real Madrid e da seleção brasileira, Roberto Carlos: "Minha referência sempre foi o Roberto Carlos. Ele era o jogador que eu admirava quando era pequeno e quero ser como ele", destacou Arana.

O novo camisa 8 ressaltou sua felicidade em defender as cores da equipe rojiblanca."Muito feliz no Sevilla, um grande clube. Com a ajuda da minha família, eu tomei essa decisão. É uma grande oportunidade para mim e para eles. Espero ajudar muito este clube", pontuou o lateral brasileiro.

Arana também comentou que está à disposição do treinador Vicenzo Montella para iniciar os treinamentos. " Estou trabalhando forte. Na espera para chegar em Sevilla eu treinei duro e estou pronto para o treinador me utlizar em campo", concluiu.