Jogo Real Madrid x Villarreal AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Real Madrid e Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! O Campeonato Espanhol tem mais um grande jogo, desta vez entre Real Madrid e Villarreal, fique ligado e acompanhe conosco em tempo real todos os lances da partida.

As coisas não estão muito boas para Zinedine Zidane e seus comandados; os maus resultados, atuações fracas e a grande distância de pontos para o líder Barcelona vêm tornando o dia-a-dia merengue mais pesado e causando uma enorme pressão na equipe

E o confronto não promete ajudar o time a começar a se reerguer, enfrentar o Villarreal é sempre muito difícil e provavelmente não será diferente desta vez, já que o Submarino Amarelo briga rodada a rodada para se manter na zona de classificação para as competições europeias

Sergio Ramos e Benzema, lesionados, serão os desfalques do time da casa, que deve atuar com o seu time principal, tendo Nacho na zaga e Bale no ataque no lugar dos contundidos

A lista de baixas dos visitantes é um pouco maior: o goleiro Andres Fernandez, Victor Ruiz, Ruben Semedo e Suarez não jogam, Roberto Soriano, Bruno Soriano e Sansone são dúvidas, mas também não devem ir para o jogo

Este será o jogo de número 37 entre as equipes e o Madrid leva ampla vantagem, tendo vencido 23 vezes contra apenas 3 do adversário, com 10 empates. No Santiago Bernabéu o retrospecto é ainda mais favorável, em 18 jogos o Villarreal nunca saiu vencedor, foram 13 derrotas e 5 empates

Cristiano Ronaldo no último treino do Real Madrid | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Cristiano Ronaldo é o artilheiro do confronto com 12 gols marcados em 17 partidas disputadas, o português, que tem apenas 4 gols nesta edição da La Liga, busca se reencontrar com as redes e ajudar o time a sair desta situação