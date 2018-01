Real Madrid x Villarreal AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017/18 (0-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol disputada entre Real Madrid e Villarreal no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Público: 63.403 presentes

Agradecemos a todos vocês que acompanharam aqui na VAVEL Brasil este surpreendente duelo pelo Campeonato Espanhol. Até a próxima!

ENCERRADO - Para o Villarreal o resultado é muito melhor que o esperado, a vitória fora de casa deixa o time com 31 pontos, se aproximando da zona de classificação para a Uefa Champions League

ENCERRADO - Que fase! O Real Madrid volta a tropeçar dentro de casa, mais uma vez não consegue fazer gol e perde a partida. Com 32 pontos na quarta posição, pode ver a diferença para os três primeiros aumentar ainda mais

93' Final de jogo!

93' Modric cruza de trivela nas mãos do goleiro Asenjo

92' Cruzamento pra área, Varane escora e Bonera chega antes de Ronaldo pra colocar pra escanteio

89' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS VÁZQUEZ! Por fazer falta pra parar o contra-ataque

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VILLARREAL! FORNALS! Cheryshev puxou contra-ataque pela esquerda e tocou para Ünal que finalizou livre dentro da área, mas Navas fez a defesa, no rebote Fornals pegou de primeira e tocou com capricho por cobertura fazendo um golaço! Tá aberto o placar no Santiago Bernabéu!

86' Lucas Vázquez faz jogada pela esquerda, mas o cruzamento rasteiro vai nas mãos do goleiro Asenjo

85' Marcelo toca para Asensio, que chuta travado, a bola ainda bate em Ronaldo antes de sair pela linha de fundo

83' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL! Sai: Castillejo Entra: Rukavina

80' PRA FORA! Modric tabela com Vázquez e bate forte, mas a bola vai por cima do gol. Mais uma chance desperdiçada

79' Tenta chegar o Real Madrid, mas a zaga do Villarreal está muito bem

76' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL: Sai: Bacca Entra: Ünal

73' Carvajal cruza forte demais e a bola passa por todo mundo antes de sair para tiro de meta

72' Casemiro bate de longe, a bola passa com perigo à esquerda do gol de Asenjo

70' SUBSTITUIÇÕES NO REAL MADRID! Saem: Bale e Isco Entram: Lucas Vázquez e Asensio

66' Ronaldo corta da esquerda para o meio mas a finalização sai fraca, rasteira, nas mãos do goleiro

63' Modric chuta de fora, Asenjo defende no canto sem dar rebote

62' Bacca recebe na área e bate de virada, a bola vai na rede pelo lado de fora

62' Marcelo cruza fechado, a bola quase engana Asenjo, que consegue voltar e espalmar pra frente

61' Bacca chuta da entrada da área com desvio da zaga, Navas faz a defesa sem dificuldade

59' Saída de em velocidade do Madrid, mas Ronaldo desperdiça o lance com um passe errado

58' CARTÃO AMARELO PARA CARVAJAL! Por fazer falta em Bacca, parando o contra-ataque

56' Bale toca para Ronaldo que bate cruzado para a defesa de Asensjo

55' Blitz do Real Madrid no campo de ataque, mas a zaga do Villarreal se posta muito bem, conseguindo fazer os cortes e bloquear muitas finalizações

52' ASENJO DE NOVO! Kroos pega de primeira um chute forte e o goleiro Asenjo faz mais uma boa defesa

51' Castillejo cruza, a zaga rebate e a bola desvia em Mario Gaspar antes de sair pela linha de fundo

50' Público: 63.403 presentes

49' Isco levanta na área, a zaga desvia e coloca pra escanteio, na cobrança a bola fica nas mãos de Asenjo

48' Mais um vacilo do Real, Cheryshev conseguiu roubar de Casemiro na entrada da área, mas bateu mal de canhota

47' Erro de Carvajal na saída de bola, Fornals recupera, avança mas bate pra fora

46' SUBSTITUIÇÃO NO VILLARREAL! Sai: Raba Entra: Cheryshev

46' Começa o segundo tempo!

45' Termina o primeiro tempo!

45' ASENJO! Isco rola para Cristiano Ronaldo que toca na pequena área, mas o goleiro consegue voltar e espalmar em cima da linha. Que chance!

44' CARTÃO AMARELO PARA BACCA! Por falta dura em Casemiro

43' PRA FOOOORA! Bale recebe de Isco e bate colocado de direita, a bola passa muito perto, direto pra fora

41' Toca bola o Submarino Amarelo, mas não consegue chegar ao ataque

39' Kroos arrisca de fora e manda por cima do gol

38' Isco passa pela marcação e cruza, Bale tenta de letra, mas manda pra fora

38' Bale cruza rasteiro, Ronaldo chuta mas a zaga rebate outra vez

37' Raba cobra falta pra área, Álvaro escora mas Navas defende sem problemas

35' Cruzamento de Kroos para Bale que cabeceia, a bola bate na zaga e os jogadores do Real Madrid ficam pedindo toque de mão. A bola realmente bateu no braço, mas pareceu um toque involuntário

32' Cruzamento na área, Ronaldo cabeceia, mas a Álvaro chega junto pra interceptar

31' NA REDE PELO LADO DE FORA! Ronaldo novamente recebe, parte em velocidade e chuta, a bola bate na rede pelo lado de fora

30' PERDEEEU! Cristiano Ronaldo recebe lindo passe de Modric e tenta de cavadinha, a bola passa muito perto mas vai pra fora

29' Kroos passa pela marcação e chuta mas a bola vai pra longe do gol

28' Nacho na hora! Pablo Fornals dá um lindo passe de trivela para Bacca que entra livre na área mas é travado na hora do chute. Quase quase o primeiro gol!

25' Insiste o Real Madrid no ataque, buscando espaços para chegar ao gol, mas o Villarreal se defende bem

22' NO TRAVESSÃOOOOO! Ronaldo baste com efeito, Asenjo desvia de mão esquerda e a bola ainda bate no travessão antes de ir pra escanteio, na cobrança Varane tentou e depois Modric, mas a zaga fez o corte

22' Modric derrubado na entrada da área, Ronaldo vai para a cobrança da falta

21' Chegada perigosa do Madrid pela esquerda com Isco, mas o cruzamento vai nas mãos do goleiro

18' UUUUUUHHHHH! Marcelo acerta um torpedo de longe e o goleiro Asenjo voa nela pra espalmar de mão trocada. Que lance!

16' Mais uma troca de passes do Real Madrid que não dá em nada, terminando em impedimento de Carvajal

14' ANULADO! Após cobrança de escanteio, Ronaldo escorou e Bale marcou de cabeça, mas o galês estava impedido e o árbitro marcou corretamente

12' Varane fundamental! Castillejo tentava belo passe para Bacca que ficaria livre, mas o zagueiro francês conseguiu interceptar com a ponta dos pés

11' Muitos erros de passe e a torcida já vaia o time merengue

9' Isco bate colocado, a bola rebate na zaga, na sobra Nacho chuta de primeira e mais uma vez Bonera desvia

7' Ronaldo recebe na esquerda e bate forte, a zaga rebate, na sobra Marcelo cruza e é escanteio

6' Boa chegada trabalhada pelo Villarreal pella esquerda, Castillejo cruza e zaga se enrola, mas a bola fica nas mãos de Navas

4' Bacca chuta da entrada da área mas é travado por Varane

3' Bacca tenta pela esquerda, mas cruza mal e a bola fica com Navas

2' Primeira tentativa do Real Madrid, Carvajal recupera no ataque e toca pra Bale que erra o domínio e perde a bola

2' Toca a bola o Real Madrid nesse início de jogo

1' Rola a bola para o primeiro tempo!

13:05. As equipes estão no gramado do Santiago Bernabéu se aquecendo

12:56. Time do Villarreal que inicia o jogo: Asenjo; Mario Gaspar, González, Bonera, Jaume Costa; Rodri, Trigueros, Fornals, Castillejo; Raba, Bacca

12:55. Real Madrid vem com a escalação prevista: Navas; Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Isco; Bale, Cristiano Ronaldo

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! O Campeonato Espanhol tem mais um grande jogo, desta vez entre Real Madrid e Villarreal, fique ligado e acompanhe conosco em tempo real todos os lances da partida.

As coisas não estão muito boas para Zinedine Zidane e seus comandados; os maus resultados, atuações fracas e a grande distância de pontos para o líder Barcelona vêm tornando o dia-a-dia merengue mais pesado e causando uma enorme pressão na equipe

E o confronto não promete ajudar o time a começar a se reerguer, enfrentar o Villarreal é sempre muito difícil e provavelmente não será diferente desta vez, já que o Submarino Amarelo briga rodada a rodada para se manter na zona de classificação para as competições europeias

Sergio Ramos e Benzema, lesionados, serão os desfalques do time da casa, que deve atuar com o seu time principal, tendo Nacho na zaga e Bale no ataque no lugar dos contundidos

A lista de baixas dos visitantes é um pouco maior: o goleiro Andres Fernandez, Victor Ruiz, Ruben Semedo e Suarez não jogam, Roberto Soriano, Bruno Soriano e Sansone são dúvidas, mas também não devem ir para o jogo

Este será o jogo de número 37 entre as equipes e o Madrid leva ampla vantagem, tendo vencido 23 vezes contra apenas 3 do adversário, com 10 empates. No Santiago Bernabéu o retrospecto é ainda mais favorável, em 18 jogos o Villarreal nunca saiu vencedor, foram 13 derrotas e 5 empates

Cristiano Ronaldo no último treino do Real Madrid | Foto: Pierre-Philippe Marcou/Getty Images

Cristiano Ronaldo é o artilheiro do confronto com 12 gols marcados em 17 partidas disputadas, o português, que tem apenas 4 gols nesta edição da La Liga, busca se reencontrar com as redes e ajudar o time a sair desta situação