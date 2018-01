Bartomeu confirma 'desejo antigo' em Mina e exalta zagueiro: "Tem um grande talento"

Foto: Jordi Valle/VAVEL

Após Philippe Coutinho, foi a vez do dia ser todo de Yerry Mina. Neste sábado (13), o zagueiro colombiano teve seu "dia de gala" como novo atleta do Barcelona. E seguindo o protocolo de toda contratação, o primeiro a falar com a imprensa sobre o negócio foi o presidente do clube, Josep Maria Bartomeu, que falou sobre o acerto e elogiou o ex-Palmeiras.

"Yerry Mina é um jogador que levamos muito tempo seguindo. Tínhamos na cabeça a ideia de fecharmos com ele no verão, mas só avançamos na negociação em janeiro. Ele tem um grande talento, uma grande jornada e esperamos que sua chegada seja muito boa para a equipe", enfatizou o presidente culé.

Mina será o primeiro jogador de origem colombiana a atuar na equipe principal culé. Bartomeu se mostrou bem orgulhoso com esta situação, agradecendo o consul do país, além de "chamar" o povo colombiano para o lado blaugrana.

"Ele é o primeiro jogador colombiano que faz parte da equipe profissional do Barcelona e isso também é um orgulho. Quero agradecer a presença do consul do país. Agora é hora da Colômbia ser blaugrana", finalizou.

Vale lembrar que o colombiano assinou até 2023 com o atual líder invicto do Campeonato Espanhol, além de ter uma cláusula gigante de € 100 milhões. A estreia do zagueiro está prevista já para a semana que vem, pela Copa do Rei, contra o Espanyol.