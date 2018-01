Mina demonstra confiança em apresentação no Barcelona: "Nunca duvidei que estaria aqui"

Foto: Jordi Valle/VAVEL

O zagueiro colombiano Yerry Mina, contratado pelo Barcelona junto ao Palmeiras por 11,8 milhões de euros, foi oficialmente apresentado neste sábado (13) no estádio Camp Nou. Ao lado do presidente do clube, Josep Maria Bartomou, Mina assinou o seu contrato e depois compareceu ao gramado para cumprimentar os mais de 8000 torcedores presentes.

Em suas primeiras palavras como jogador do clube catalão, o zagueiro de 23 anos - que é o primeiro colombiano contratado pelo Barça - se mostrou bastante motivado: "Quero aprender muito com meus companheiros e ganhar coisas grandes e fazer história aqui. Sempre sonhei e nunca duvidei que estaria aqui", revelou sorridente.

Mina também falou sobre o impacto de sua chegada e de jogar por um grande time: "Quero agradecer a todos os colombianos e aos torcedores pelo acolhimento, terei que adaptar-me aos meus companheiros e ao clube. Sei a importância de jogar no Barça, percebe-se um ambiente muito bom. Vou passo a passo. Venho pra fazer meu trabalho e espero aprender muito".

Mina se apresenta no gramado do Camp Nou | Foto: Jordi Valle/VAVEL

Ao sair para o gramado Mina protagonizou uma cena curiosa, pois estava descalço. Questionado sobre o motivo de ter feito isso, explicou utilizando um trecho da bíblia: "Só farei isto aqui, na minha casa. Há um versículo que diz 'pisar o chão em que queres triunfar'. Quero fazer história aqui", esclareceu.

O zagueiro comentou sobre como reagiu ao saber do interesse do Barcelona em contratá-lo e como é chegar à um time tão qualificado: "Eu estava tranquilo e quando me chegou a oportunidade não pensei duas vezes, vou trabalhar muito. Sempre fui um admirador do Barça, é gratificante gostar do seu jeito de jogar e agora poder estar aqui", revelou.

Também falou sobre como foi o seu encontro com Lionel Messi: "Me chamou a atenção sua humildade, estava ali sentado e se aproximou com (Luís) Suárez, foi muito especial e me deixou arrepiado" e depois sobre onde se sente mais cômodo para atuar e seus ídolos: "Me fixei em volantes porque era onde jogava e depois em zagueiros. Piqué, Mascherano, Umtiti, Vermaelen, gosto de todos. Onde o treinador precisar de mim, ali estarei".

A estreia de Mina pode acontecer no clássico catalão diante do Espanyol, no próximo dia 17, pela Copa do Rei. Animado e com grande expectativa, o colombiano poderá ter mais espaço na equipe se a saída de Mascherano realmente se concretizar.