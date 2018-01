Fornals marca golaço no fim e Villarreal derrota Real Madrid fora de casa

INCIDENCIAS: partida válida pela 19ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

E a temporada do Real Madrid vai de mal a pior. Neste sábado (13), a equipe recebeu e foi derrotada em casa pelo Villarreal, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Mesmo dominando o jogo do início ao fim, merengues foram "punidos" no fim com um golaço de Pablo Fornals e perderam por 1 a 0.

Com este resultado, os merengues param na quarta colocação com 32 pontos. Quem está logo atrás é o próprio Villarreal, com 31. O Real Madrid já tem compromisso no meio de semana. Na quinta-feira (18), os merengues visitam o Leganés pelas quartas de finais da Copa do Rei. Pela Liga, eles recebem, no domingo (21), o Deportivo La Coruña, às 13h15 (de Brasília). O Villarreal, por outro lado, só joga no sábado (20), às 15h30 (de Brasília), quando recebe o Levante.

Real Madrid para em Asenjo

Asenjo parou CR7 | Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

O início de jogo foi meio sonolento no Santiago Bernabéu. Completo, o Real Madrid via um Villarreal muito bem compactado e fechado atrás, dando poucos espaços. Além disso, o Submarino Amarelo era bem "lúcido" na partida, trocando bem passes e não querendo acelerar tanto o jogo, já que beneficiaria os donos da casa.

Mas na medida que o jogo se desenrolava, as chances apareciam, praticamente todas dos merengues. Porém, assim como as chances apareciam, um "vilão" também dava suas caras. A primeira grande chance veio em chute de fora da área de Marcelo, que obrigou Asenjo a fazer uma bela intervenção. Poucos minutos depois, Cristiano Ronaldo cobrou falta, a bola pegou na barreira, Asenjo fez mais uma grande defesa e a bola ainda pegou no travessão.

No final do primeiro tempo, mais duas boas chances para os merengues. A primeira foi com Bale, que recebeu na esquerda, cortou para o meio e finalizou de direita, mas para fora. Depois, para fechar o primeiro tempo, Bale abriu com Isco, que cruzou rasteiro na segunda trave, CR7 completou na pequena área, mas Asenjo fez uma defesaça, finalizando a primeira etapa.

Fornals marca no fim e afunda de vez os merengues

Trigueros e Fornals comemoram gol da vitória | Foto: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images

A segunda etapa começou com o Villarreal um pouco melhor e mais "agressivo", ligado no jogo. Porém, como de costume, o Real Madrid era quem finalizava, tanto que a primeira chance veio após cruzamento de Carvajal, onde Toni Kroos pegou de primeira, de canhota, e obrigou Asenjo a fazer mais uma defesa.

Depois disso, a partida ficou um pouco pegada, ainda mais pelo gramado pesado após a chuva que caiu em Madri. O Villarreal seguia se defendendo muito bem no Bernabéu, enquanto faltava criatividade para o Real Madrid, que ficava muito mais tempo com a bola, mas sem objetividade alguma.

E, assim como foi contra o Bétis, os merengues sofreram um "baque" no fim mais uma vez. Totalmente desorganizado, os donos da casa sofreram no contra-ataque, quando Cheryshev avançou pela esquerda, cruzou para Ünal, que finalizou cara a cara com Navas, mas o goleiro costarriquenho defendeu. Na sobra, Pablo Fornals finalizou de primeira, de cobertura, marcando um lindo gol e afundando de vez o Real Madrid no Espanhol: 1 a 0 Villarreal.