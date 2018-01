Real Sociedad x Barcelona AO VIVO online na La Liga 2017/18

Messi marcou 14 gols em 19 jogos contra o Real Sociedad. Porém, apenas quatro deles foram marcados no Anoeta. O estádio não costuma dar sorte ao astro argentino e ao Barça, que não vence no local desde maio de 2007.

Apesar da má fase, o Real Sociedad aposta na força da torcida no Anoeta para tirar pontos do Barcelona. Embora o Barça leve vantagem na história do confronto, desde 2007 foram sete jogos no Anoeta e o Sociedad venceu cinco e empatou as outras duas partidas.

Na 13º colocação com 23 pontos, o Real Sociedad não vive bom momento na temporada. A equipe de San Sebastián perdeu três dos últimos cinco jogos e vem de derrota fora de casa para o Leganés.

Por outro lado, o Barcelona contará com Ousmane Dembélé, outro reforço da temporada 2017/18. Recuperado de lesão, o atacante ex-Borussia Dortmund vai jogando pouco a pouco e ganhando mais minutos entre os titulares do Barça.

Entretanto, o Barcelona ainda não contará com o reforço de Coutinho. O brasileiro foi contratado recentemente, mas se recupera de lesão e só tem previsão para estrear em fevereiro.

O Barcelona vive ótimo momento na temporada. São 18 jogos invicto no Campeonato Espanhol (aproveitamento de 88%) e 16 pontos de vantagem para o rival Real Madrid, atual 4º colocado na liga espanhola. Além disso, recentemente o clube catalão se classificou na Copa do Rei após golear o Celta de Vigo.

Boa tarde, torcedor! Siga em tempo real a partir de agora as emoções de Real Sociedad x Barcelona, jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. A bola rola às 17h45 (de Brasília), no estádio Anoeta. Fiquem ligados com a VAVEL Brasil!