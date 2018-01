Simeone valoriza triunfo contra Eibar: "Foi uma vitória importante contra um adversário difícil"

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Após uma vitória apertada sobre o Eibar, Diego Simeone comentou sobre a partida e elogiou a postura do adversário durante o segundo tempo, mostrando respeito a equipe comandada por José Luis Mendilibar.

+Atlético de Madrid bate Eibar com gol solitário de Gameiro e mantém boa fase

"Foi uma vitória importante contra um oponente muito difícil, acho que fizemos uma bom primeiro tempo, onde além do gol marcado tivemos boas oportunidades, mas com somente um gol de vantagem, sempre há um sentimento de perigo. o Eibar possui um bom técnico e uma boa equipe, eles jogam bem em casa, são muito fortes e além disso tem dois atacantes que funcionam muito bem no jogo aéreo. A defesa fez uma grande atuação, mas agora temos que pensar na próxima partida na Copa do Rei contra o Sevilla'', finalizou o treinador.

O atacante frânces Gameiro também falou sobre o gol que garantiu mais três pontos, e comentou sobre a amizade que possui com o companheiro de seleção Griezmann.

''Nós fizemos um bom jogo. Sabíamos que seria difícil ganhar aqui. Trabalhamos bem e ganhamos o jogo. Eu e o Griezmann sabemos que jogamos bem juntos. Nós nos entendemos muito bem e, se continuarmos assim, será bom para nós e para a equipe também'' , completou.

Outro destaque foi o goleiro esloveno Oblak, que mesmo fazendo grandes defesas que garantiram o placar, exaltou a união da equipe e afirmou que todos tiveram méritos pelo resultado.

''Os protagonistas são todos nós. Não apenas me elogie, mas elogie toda a equipe. Nessa partida, meus companheiros me ajudaram novamente a não sofrer gol. Claro que estou feliz por isso como toda a equipe também, mas é o mérito de todos, não só meu. Foi um jogo difícil e complicado. No final, eles nos pressionaram, e com um gol de diferença, tivemos que aguentar firme os ataques do adversário e garantir mais três pontos ", enfatizou.

O colchonero após essa vitória, enfrenta o Sevilla na partida de ida pela Copa do Rei, na próxima quarta-feira (17) ás 16h00 no Wanda Metropolitano.